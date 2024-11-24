Ένας ένοπλος σκοτώθηκε και τρεις Ιορδανοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στη βαριά οχυρωμένη ισραηλινή πρεσβεία στην πρωτεύουσα Αμμάν τα ξημερώματα της Κυριακής, ανέφερε πηγή ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία πυροβόλησε τον ένοπλο όταν εκείνος άνοιξε πυρ κατά της περιπολία της αστυνομίας στην εύπορη συνοικία Rabiah της πρωτεύουσας της Ιορδανίας, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Petra, επικαλούμενο τη δημόσια ασφάλεια, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.Ο ένοπλος έφερε αυτόματο όπλο και αμέσως μετά το συμβάν οι Αρχές τον κυνηγούσαν για τουλάχιστον μία ώρα προτού τον σκοτώσουν λίγο πριν τα ξημερώματα, ανέφερε πηγή από την ασφάλεια.

Ο υπουργός Επικοινωνιών της Ιορδανίας, Μοχάμεντ Μομάνι, περιέγραψε τον πυροβολισμό ως τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο τις δυνάμεις δημόσιας ασφάλειας της χώρας. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό.

«Η παραβίαση της ασφάλειας του έθνους και η επίθεση στο προσωπικό ασφαλείας θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή απάντηση», είπε ο Μομάνι στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο ένοπλος είχε ποινικό μητρώο στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η ιορδανική αστυνομία απέκλεισε μια περιοχή κοντά στην ισχυρά αστυνομική πρεσβεία, αφού ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Δύο μάρτυρες είπαν ότι η αστυνομία και τα ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή Rabiah, όπου βρίσκεται η πρεσβεία.

Η περιοχή είναι σημείο ανάφλεξης καθώς συχνά ξεκινάνε από εκεί διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

