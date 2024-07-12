Ακόμη και για τους ντόπιους είναι δύσκολο να ταξιδεύουν εντός της απομονωμένης Βόρειας Κορέας, λόγω των πολύ αυστηρών περιορισμών.

Η είσοδος στην απροσπέλαστη αυτή αυτοκρατορία, σύμφωνα με το CNN, ήταν πολύ ευκολότερη για τον 25χρονο Ρώσο Yuri Frolov, ο οποίος είχε περάσει δύο εβδομάδες στο αποκλεισμένο αυτό βασίλειο, όταν ήταν μαθητής Λυκείου το 2015 και το 2016, σε summer camp. Ο Yuri ανέπτυξε τον ενθουσιασμό να ανακαλύψει τα ενδότερα της απρόσιτης αυτοκρατορίας της Βόρειας Κορέας, όταν πρωτοήρθε σε επαφή με ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, που την απεικόνιζε να πολιορκείται από τους καπιταλιστές γείτονες της.

Οδηγούμενος από αυτή την περιέργεια, έγινε μέλος σε μια ομάδα που «εδράζεται» στο αντίστοιχο Facebook της Ρωσίας και λέγεται «Αλληλεγγύη στη Βόρεια Κορέα». Μέσα από αυτήν την ομάδα βρήκε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Songdowon International Children’s Camp στη Wonsan, στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας. Περίπου 500$ κάλυψαν τα έξοδα του για ένα δεκαπενθήμερο ταξίδι. Οι γονείς του συναίνεσαν με το εγχείρημα του και ξεκίνησε το ταξίδι του μόνος από το St. Petersburg στο Vladivostok. Εκεί βρήκε άλλα παιδιά και τις Κομμουνιστικές Αρχές που τον συνόδευσαν στο ταξίδι του.

Νωρίτερα φέτος, 100 Ρώσοι αποτέλεσαν το πρώτο ταξιδιωτικό γκρούπ που του επετράπη να επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα, μετά την πανδημία. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την ολοένα και αυξανόμενη δημοφιλία της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα, δεδομένου ότι η Pyongyang ισχυροποιεί τους δεσμούς της με τη Μόσχα. Πριν την πανδημία, η μεγαλύτερή ροή τουριστών δεν προερχόταν από τη Ρωσία αλλά από την Κίνα.

Με το που έφτασε στο Songdowon International Children’s Camp, το καλοκαίρι του 2015, το προσωπικό τον υποδέχθηκε πολύ θερμά. Η κατασκήνωση φιλοξενούσε παιδιά από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανόμενης της Νιγηρίας, της Τανζανίας και της Κίνας. Ωστόσο, οι συναναστροφές των ξένων με παιδιά της Βόρειας Κορέας ήταν περιορισμένες.

«Περίεργες» δραστηριότητες - Παίζαμε βιντεοπαιχνίδια που στόχος ήταν να καταστρέψουμε τον Λευκό Οίκο

Στην κατασκήνωση προσφέρονταν δραστηριότητες, που τυπικά παρέχονται στις κατασκηνώσεις. Εκδρομές στην παραλία, διαγωνισμοί χτισίματος κάστρων στην άμμο. Παρουσιάζονταν, ωστόσο, και ιδιόμορφες τελετουργίες.

Ειδικότερα, οι κατασκηνωτές υποχρεώνονταν να ξυπνούν 6 το πρωί και να καθαρίζουν τα αγάλματα των πρώην ηγετών της Βόρειας Κορέας Kim Il Sung και Kim Jong Il, αν και είχαν ήδη συντηρηθεί και καθαριστεί από επαγγελματίες.

Προπαγάνδα, αυστηρή εποπτεία και ένας περίεργος συνδυασμός ελευθερίας και ελέγχου είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία περιγράφει την εμπειρία του ο Yuri Frolov.

Μια από τις πιο περίεργες δραστηριότητες στο summer camp ήταν ένα βιντεοπαιχνίδι στο οποίο οι παίκτες έπρεπε να καταστρέψουν τον Λευκό Οίκο.

«Κατά βάση βαρέθηκα»

Παρά την ισχυρή προπαγάνδα, ο Frolov παρέμεινε σκεπτικιστής. Το αυστηρό πρόγραμμα του προκάλεσε ιδιαίτερη σύγχυση ειδικά εφόσον δεν επιτρεπόταν να παραλείψει την πρωινή γυμναστική παρότι ήταν άρρωστος.

Το φαγητό ήταν, επίσης, πρόκληση για τον Ρώσο έφηβο, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχασε 5 κιλά σε 15 μέρες, επειδή έτρωγε μόνο ρύζι, πατάτες και ψωμί.

Κλείνοντας ο Yuri Frolov υποστήριξε ότι «δεν ήταν τόσο απαίσια εμπειρία, απλώς βαρέθηκα. Πέρα από την απουσία ίντερνετ, ήταν σαν μια οποιαδήποτε άλλη κατασκήνωση της Ρωσίας.»

Πηγή: CNN

