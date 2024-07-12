Η πριγκίπισσα Άννα, η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Καρόλου, επέστρεψε σήμερα στα επίσημα καθήκοντά της, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού χρειάστηκε να νοσηλευτεί με διάσειση, αφού τη χτύπησε στο κεφάλι ένα άλογο.

Η 73χρονη Άννα, η μοναδική κόρη της βασίλισσας Ελισάβετ, έμεινε πέντε νύχτες στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό της, στις 23 Ιουνίου. Αναγκάστηκε έτσι να αναβάλει τις υποχρεώσεις της, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα ταξίδι στον Καναδά.

Σήμερα ωστόσο, η πριγκίπισσα, που συχνά χαρακτηρίζεται «το σκληρότερα εργαζόμενο μέλος» της βασιλικής οικογένειας, επέστρεψε στο καθήκοντά της και παρακολούθησε έναν ιππικό αγώνα για άτομα με αναπηρία, στο Γκλόστερ, στη δυτική Αγγλία.

Η πριγκίπισσα, που αγαπάει τα άλογα και συμμετείχε ως αμαζόνα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πρόεδρος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Riding for the Disabled Association, που οργανώνει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, από το 1986.

Η Άννα τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ περπατούσε στο κτήμα του Γκάτκομπ Παρκ, όπου βρίσκεται το σπίτι της. Πιστεύεται ότι η διάσειση προκλήθηκε από χτύπημα αλόγου, με τα πόδια ή με το κεφάλι, ωστόσο μια πηγή των ανακτόρων είπε ότι η ίδια δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

