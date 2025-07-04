Ο διάσημος Μεξικανός πυγμάχος Julio César Chávez Jr. συνελήφθη την Τετάρτη έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες από ομοσπονδιακούς πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Ο Chávez, 39 ετών και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής μεσαίου βάρους, κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών, ενώ του αποδίδονται σχέσεις και με το καρτέλ Σιναλόα.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τον θεωρεί «σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια» και θέλει να προχωρήσει σε άμεση απέλασή του.

Ο δικηγόρος του αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

Ο πυγμάχος μπήκε στις ΗΠΑ το 2023 με τουριστική βίζα και είχε υποβάλει αίτηση για μόνιμη διαμονή καθώς παντρεύτηκε Αμερικανή πολίτη ( Η οποία αξίζει να σημειωθεί πως επίσης κατηγορείται για διασυνδέσεις με το καρτέλ Σιναλόα μέσω προηγούμενης σχέσης της με τον γιο του διαβόητου El Chapo)

Η σύλληψη αυτή έρχεται μετά από εντατικούς ελέγχους μεταναστών στην περιοχή, στο πλαίσιο της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

