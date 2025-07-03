Το Ιράν ανακοίνωσε ότι άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο του

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει ξανά τον εναέριο χώρο του, συμπεριλαμβανομένου αυτού πάνω από την Τεχεράνη, ο οποίος έκλεισε στις 13 Ιουνίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου κατά του Ισραήλ.

"Τα διεθνή αεροδρόμια Μεχραμπάντ και Ιμάμ Χομεϊνί στην Τεχεράνη, όπως και αυτά στο βόρειο, ανατολικό, δυτικό και νότιο τμήμα της χώρας, έχουν τεθεί ξανά σε λειτουργία και είναι έτοιμα για την εκτέλεση των πτήσεων", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τα περισσότερα αεροδρόμια του Ιράν έχουν ανοίξει ξανά για τις πτήσεις και ο εναέριος χώρος της χώρας είναι ανοιχτός για διεθνείς πτήσεις transit από τις 05.00 έως τις 18.00 τοπική ώρα, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

"Εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις θα πραγματοποιούνται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, εκτός από τα αεροδρόμια του Ισφαχάν και της Ταμπρίζ, κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις 5 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα", σύμφωνα με το Tasnim.

Πηγή: skai.gr

