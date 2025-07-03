Δήμαρχος στο Μεξικό παντρεύτηκε... θηλυκό αλιγάτορα

Ο δήμαρχος της πόλης Σαν Πέδρο Ουαμελούλα, στο νότιο Μεξικό, παντρεύτηκε σήμερα την Μιγκελάνα Εστέλα δεν Μαρ Σαβαλέτα Ραμίρες.

Η νύφη είναι ένας θηλυκός καϊμάν, ένα είδος υδρόβιου αλιγάτορα.

Ο «γάμος» είναι μια παράδοση 230 ετών και συμβολίζει την ένωση των δύο ιθαγενών πολιτισμών της Οαχάκα, του Τσοντάλ και του Ουάβε. Πιστεύεται ότι φέρνει ευημερία στην τοπική κοινότητα.

Ο δήμαρχος Ντανιέλ Γκουτιέρες συμμετείχε στη συμβολική τελετή που διεξάγεται κάθε χρόνο και είπε το «ναι» στην «πριγκίπισσα» του. Στο πλαίσιο του «γάμου» της οι κάτοικοι στόλισαν τη Μιγκελάνα Εστέλα με ένα λευκό νυφικό και την οδήγησαν να επισκεφθεί πολλά σπίτια της πόλης, συνοδεία χορευτικής μουσικής.

Ο Γκουτιέρες σφράγισε τη ένωσή του με τον καϊμάν με ένα φιλί, που συμβολίζει την αγάπη και την αφοσίωσή του στην κοινότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.