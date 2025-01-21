Πώς φτιάχνεις την διάθεση σε ένα μοναχικό ψάρι; Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν την αρχή ενός ανεκδότου, αλλά ήταν μια πραγματική πρόκληση που αντιμετώπισε το προσωπικό ενός ενυδρείου στην Ιαπωνία, όταν παρατήρησε πως ένα ηλιόψαρο αρρώστησε.

Σχεδόν αμέσως μόλις το ενυδρείο Kaikyokan στο Σιμονοσέκι της νότιας Ιαπωνίας έκλεισε για ανακαίνιση τον Δεκέμβριο του 2024, το ψάρι άρχισε να μην αισθάνεται καλά, ανέφερε το ενυδρείο σε μια ανάρτηση στο X.

«Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την αιτία και πήραμε διάφορα μέτρα, αλλά ένα από τα μέλη του προσωπικού είπε: ‘Ίσως νιώθει μόνο του και του λείπουν οι επισκέπτες;’. Σκεφτήκαμε ‘αποκλείεται!’ Αλλά βάλαμε τις στολές των μελών του προσωπικού στο ενυδρείο με λίγη ελπίδα», δήλωσε το ενυδρείο.

Και πράγματι, την επόμενη ημέρα το ηλιόψαρο έδειχνε καλά και πάλι.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από το ενυδρείο δείχνει το ηλιόψαρο να κολυμπάει στο ενυδρείο του, με το ένα του μάτι στραμμένο προς τους «αυτοσχέδιους ανθρώπους» που είναι φτιαγμένοι από χαρτόνι με κομμένα πρόσωπα και στολές των εργαζομένων σε κρεμάστρες κολλημένες στο τζάμι.

Το προσωπικό χαιρετά επίσης το ηλιοτρόπιο καθημερινά, σε μια προσπάθεια να του φτιάξει το κέφι.

Το να ένιωθε μόνο του το θαλάσσιο πλάσμα μοιάζει απίθανο, αλλά σύμφωνα με τους υπεύθυνους, φερόταν περίεργα και κολυμπούσε συνεχώς στο μπροστινό μέρος του ενυδρείου κάθε φορά που πήγαινε κόσμος να το επισκεφτεί, αναφέρει το CNN.

Μόλις οι επισκέπτες σταμάτησαν να έρχονται, σταμάτησε να τρώει τις μέδουσες και άρχισε να τρίβει το σώμα του στη δεξαμενή, με αποτέλεσμα το προσωπικό να υποπτεύεται ότι είχε αναπτύξει πεπτικά προβλήματα ή είχε μολυνθεί από παράσιτα, ανέφερε η ιαπωνική εφημερίδα Mainichi Shimbun.

Τα ηλιοτρόπια ζουν στην ανοιχτή θάλασσα σε εύκρατες και τροπικές περιοχές σε όλο τον κόσμο και έχουν ξεβραστεί στην ξηρά σε μέρη τόσο διαφορετικά όσο η Αυστραλία, η Καλιφόρνια, η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Όρεγκον. Μπορούν να γίνουν εντυπωσιακά μεγάλα, ζυγίζοντας έως και 1.900 κιλά και να φτάσουν σε μήκος 3,3 μέτρα.

Ένα άλλο ιαπωνικό ενυδρείο βρήκε μια παρόμοια δημιουργική λύση για να συνηθίσουν τα ζώα του στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Covid το 2020, το ενυδρείο Sumida του Τόκιο ζήτησε από εθελοντές να κάνουν FaceTime με τα 300 κηλιδωτά χέλια του, τα οποία είχαν γίνει ντροπαλά χωρίς την παρουσία επισκεπτών, γεγονός που δυσκόλευε το προσωπικό να τα ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι ήταν υγιή.

