Ο Αμερικανός νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν είναι «σίγουρος» πως η ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς τηρείται, μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία και την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο καθώς επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε «δεν είμαι σίγουρος».

«Δεν είναι δικός μας πόλεμος, είναι δικός τους πόλεμος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος», επέμεινε, προσθέτοντας πάντως πως θεωρεί ότι η Χαμάς έχει «αποδυναμωθεί» από το ξέσπασμα του πολέμου με έναυσμα την επίθεσή της στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Είδα μια φωτογραφία της Γάζας. Μοιάζει με εργοτάξιο κατεδάφισης», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προτού προσθέσει ότι στον παλαιστινιακό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου, θα γίνει «φανταστική» ανοικοδόμηση αν τηρηθούν πλήρως οι όροι της συμφωνίας.

Η συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το πρωί της Κυριακής, βρίσκεται στην πρώτη της φάση. Διανύει την τρίτη της και τηρείται σε γενικές γραμμές.

Η δεύτερη φάση της αναμένεται να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου. Και η τρίτη και τελευταία, αν η διαδικασία καταλήξει σε αυτή, θα αφορά την ανοικοδόμηση.

Στο αρχικό στάδιο προβλέπεται η ανταλλαγή 33 ομήρων της Χαμάς με περίπου 1.900 παλαιστίνιους κρατούμενος στο Ισραήλ, ενώ οι μονάδες του ισραηλινού στρατού υποχρεούνται να απομακρυνθούν από τις πιο πυκνοκατοικημένες ζώνες του παραμορφωμένου παραθαλάσσιου θυλάκου.

Η τριφασική συμφωνία αυτή είχε προταθεί τον Μάιο από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχο του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά εγκρίθηκε χάρη σε εντατικές διπλωματικές προσπάθειες των ομάδων και των δυο ανδρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που διαβεβαίωσε χθες ότι θέλει να μείνει στην ιστορία ως «ειρηνοποιός», δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει πως υποστηρίζει αποφασιστικά το Ισραήλ.

Ένα από τα πρώτα προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος ακύρωσε κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε ισραηλινούς εποίκους και οργανώσεις τους στη Δυτική Όχθη εξαιτίας επιθέσεών τους εναντίον Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

