Οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο πριν από τέσσερα χρόνια θα αρχίσουν να βγαίνουν από τη φυλακή την Τρίτη, μετά τη χάρη που τους απένειμε ο νέος πρόεδρος, κίνηση που ερμηνεύεται ως πρόθεση να κάνει επιθετική χρήση της εκτελεστικής του εξουσίας.

Η χάρη του Τραμπ σε 1.500 κατηγορουμένους χθες, ημέρα της ορκωμοσίας, προκάλεσε την οργή των βουλευτών που κινδύνευσαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να αποτρέψουν το Κογκρέσο από το να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Ο Στιούαρτ Ρόουντς, ο πρώην επικεφαλής της πολιτοφυλακής Oath Keepers (Φύλακες του Όρκου), του οποίου η ποινή 18ετούς κάθειρξης μειώθηκε, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα τα ξημερώματα, στο Κάμπερλαντ του Μέριλαντ.

Ο Ρόουντς δεν είχε εισβάλει στο Καπιτώλιο, όμως κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία για χρήση βίας εναντίον του Κογκρέσου, ώστε να εμποδισθεί η επικύρωση των εκλογών. Κατηγορούνταν επίσης ότι βοήθησε να αποθηκευθούν πυροβόλα όπλα σε ξενοδοχείο στη γειτονική Βιρτζίνια, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στην Ουάσινγκτον.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινιάζει μια Χρυσή Εποχή για ανθρώπους που παραβιάζουν το νόμο και προσπαθούν να ανατρέψουν την κυβέρνηση» δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Την επίθεση είχε προκαλέσει η άρνηση του Τραμπ να παραδεχθεί την ήττα του, με αποτέλεσμα να απειληθεί η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ. Περίπου 140 αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση στη διάρκεια της επίθεσης, ενώ υπήρξαν επίσης τέσσερις νεκροί.

Μεταξύ αυτών που πρόκειται να απελευθερωθούν είναι ηγέτες των ακροδεξιών οργανώσεων Proud Boys και Oath Keepers. Περίπου 40 άνδρες που φορούσαν διακριτικά των Proud Boys αντάλλαξαν ύβρεις με διαδηλωτές στους δρόμους της Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τραμπ τη Δευτέρα.

Στις συμπλοκές εκείνης της ημέρας είχαν δεχθεί επίθεση περίπου 140 αστυνομικοί, άλλοι δέχθηκαν ψεκασμούς με χημικά και άλλοι δέχθηκαν χτυπήματα με σωλήνες, κοντάρια και άλλα όπλα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του χάους που δημιουργήθηκε, συμπεριλαμβανομένου ενός υποστηρικτή του Τραμπ που πυροβολήθηκε από την αστυνομία.

Μεταξύ αυτών που πρόκειται να αποφυλακισθούν είναι ηγέτες της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys, περιλαμβανομένων μερικών που έχουν καταδικασθεί για ανατρεπτική συνωμοσία. Περίπου 40 άνδρες, που φορούσαν τα διάσημα των Proud Boys, αντάλλαξαν ύβρεις με διαδηλωτές στους δρόμους της Ουάσινγκτον στη διάρκεια της χθεσινής ορκωμοσίας του Τραμπ.

