Η Χεζμπολάχ λέει ότι βομβάρδισε μπουλντόζες και ισραηλινό άρμα μάχης

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε «τρεις μπουλντόζες και ένα άρμα μάχης Merkava» του ισραηλινού στρατού στο συνοριακό χωριό Ράμια στο νότιο Λίβανο, λέγοντας αυτά τα οχήματα κάηκαν.

Το σιιτικό κίνημα λέει ότι μαχητές του πολεμούν σε «μάχες σώμα με σώμα» με Ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα, το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, ένα από τα πιο ισχυρά αντιπυραυλικά όπλα του αμερικανικού στρατού είναι πιθανό να είναι έτοιμο ώστε να είναι επιχειρησιακό ακόμα και απόψε, σήμερα με πληροφορίες.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από το Πεντάγωνο ότι μια προπορευόμενη ομάδα στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και ορισμένα εξαρτήματα του προηγμένου συστήματος αεράμυνας έφτασαν στο Ισραήλ χθες Δευτέρα. Πρόσθετα στρατεύματα και εξαρτήματα έφτασαν σήμερα στο Ισραήλ και θα συνεχίσουν να καταφθάνουν και τις επόμενες ημέρες με σκοπό το αντιπυραυλικό σύστημα να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

