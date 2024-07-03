Σε ηλικία 101 ετών πέθανε σήμερα στο Παρίσι ο Ρολάν Ντιουμά, υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας κατά τη δεύτερη επταετία του Φρανσουά Μιτεράν στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας και στη συνέχεια πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γαλλίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε μετά την εμπλοκή του σε οικονομικό σκάνδαλο.

Ο Ρολάν Ντιουμά, τον πατέρα του οποίου Ζορζ είχαν εκτελέσει οι ναζί, είχε αντιστασιακή δράση κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Ο ίδιος ωστόσο υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες της γαλλογερμανικής φιλίας και ως υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας στήριξε το εγχείρημα της γερμανικής επανένωσης μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου.

Ο Ντιουμά, ως δικηγόρος, υπερασπίστηκε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και ο Πικάσο, ενώ χειρίστηκε και τα κληρονομικά δικαιώματα ζωγράφων όπως ο Ντε Κίρικο και ο Μπρακ, με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους σημαντικούς συλλέκτες έργων τέχνης της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

