Νέα μήνυση στον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική επίθεση

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, ύστερα από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του στο Λονδίνο, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τον ενάγοντα.

Ο Ρούρι Κάνον κατέθεσε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, ενώ στρέφεται και κατά του λονδρέζικου θεάτρου Old Vic – του οποίου ο Σπέισι διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής από το 2003 έως το 2015 –, όπως μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και ακολούθως επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο Fieldfisher στο AFP.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες που διατυπώνονται στη μήνυση.

Σε ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε τον Μάιο του 2024 στο Channel 4 με τίτλο «Spacey Unmasked», o Κάνον είχε κατηγορήσει τον Σπέισι πως τον άγγιξε δημοσίως «με ανάρμοστο τρόπο» το 2013 στο Λονδίνο, όταν εκείνος ήταν 21 και ο Αμερικανός ηθοποιός 53 ετών. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ άλλοι εννέα άνδρες καταφέρονταν εναντίον του Κέβιν Σπέισι, ο οποίος είχε αρνηθεί όσα του καταλόγιζαν.

Τον Ιούλιο του 2023, ποινικό δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε αθώο τον Σπέισι για σεξουαλικά αδικήματα που είχαν καταγγείλει τέσσερις άνδρες. Ένας εξ αυτών προσέφυγε επίσης σε αστικό δικαστήριο, κάτι που σημαίνει πως ο Αμερικανός ηθοποιός θα κληθεί ξανά σε δίκη.

Κατηγορούμενος επίσης για σεξουαλικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, ο Κέβιν Σπέισι αθωώθηκε το 2022 από δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2019 είχαν αποσυρθεί κατηγορίες εναντίον του σε άλλη υπόθεση.

Το μπαράζ κατηγοριών που προέκυψε την εποχή του κινήματος #MeToo έβαλε τέλος στην καριέρα του Κέβιν Σπέισι η οποία βρισκόταν στο απόγειό της, χάρη ιδίως στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «House of Cards».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.