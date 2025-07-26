Η Βρετανία εργάζεται με την Ιορδανία για να πραγματοποιήσει ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Βρετανία εργάζεται με την Ιορδανία σε ένα σχέδιο ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και εκκένωσης παιδιών που έχουν ανάγκη από ιατρική φροντίδα, επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε εκτάκτως με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σήμερα, ενώ αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία για τον πληθυσμό της Γάζας που λιμοκτονεί.

Σε μια σύνοψη της τηλεφωνικής συνδιάλεξης, η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε πως οι ηγέτες συμφώνησαν ότι «θα ήταν ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί πως σοβαρά σχέδια εφαρμόζονται προκειμένου να μετατραπεί μια εκεχειρία, που είναι επειγόντως αναγκαία, σε διαρκή ειρήνη».

«Ο πρωθυπουργός περιέγραψε πώς η Βρετανία θα προωθήσει σχέδια προκειμένου να εργαστεί με εταίρους όπως η Ιορδανία για να πραγματοποιήσει αεροπορικές ρίψεις βοήθειας και να απομακρύνει παιδιά που έχουν ανάγκη ιατρική φροντίδα», σύμφωνα με τα πρακτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.