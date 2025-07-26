Η Συρία και το Ισραήλ συζήτησαν για τον περιορισμό της κλιμάκωσης

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Ekhbariya της Συρίας, το οποίο επικαλείται διπλωματική πηγή, αξιωματούχοι της Συρίας και του Ισραήλ πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Παρίσι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, με θέμα τον περιορισμό της κλιμάκωσης της έντασης στη νότια Συρία.

Η διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η συνάντηση δεν κατέληξε σε τελική συμφωνία, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να αξιολογήσουν τα μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της σταθερότητας στη νότια Συρία.

Πηγή: skai.gr

