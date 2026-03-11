Η WhatsApp λανσάρει λογαριασμούς για προεφήβους, με διαχείριση από γονείς

Η WhatsApp, που ανήκει στη Meta Platforms, ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει στους γονείς να δημιουργούν λογαριασμούς για προεφήβους, οι οποίοι θα περιορίζονται σε μηνύματα και κλήσεις, εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων ανησυχιών για τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών συνομιλίας στα παιδιά.

Αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν την Αυστραλία, η οποία πέρυσι έγινε η πρώτη χώρα που υιοθέτησε απαγόρευση των social media για εφήβους, λόγω ανησυχιών για την ψυχική υγεία.

Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχίες μετά από περιστατικά hacking, όπου χρήστες πείστηκαν να αποκαλύψουν κωδικούς επαλήθευσης ασφαλείας και PIN, δίνοντας σε κακόβουλους παράγοντες πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς και ομαδικές συνομιλίες.

Η WhatsApp δήλωσε ότι η ιδέα των λογαριασμών που διαχειρίζονται οι γονείς προέκυψε έπειτα από σχόλια γονέων, οι οποίοι ήθελαν μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων προσαρμοσμένη για παιδιά κάτω των 13 ετών.

«Αυτοί οι λογαριασμοί διαθέτουν αυστηρές νέες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, γονικό έλεγχο και επιλογές που επιτρέπουν στους γονείς να καθοδηγούν τις πρώτες εμπειρίες ανταλλαγής μηνυμάτων των προεφήβων τους (κάτω των 13 ετών)», ανέφερε η εφαρμογή σε ανάρτηση στο blog της.

«Αφού δημιουργηθούν, αυτοί οι λογαριασμοί θα ελέγχονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, ο οποίος θα μπορεί να αποφασίζει ποιος μπορεί να επικοινωνεί με τον λογαριασμό και σε ποιες ομάδες μπορεί να συμμετέχει. Επιπλέον, οι γονείς θα μπορούν να ελέγχουν αιτήματα μηνυμάτων από άγνωστες επαφές και να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

