Τουρκία: Όχι στην κλιμάκωση του πολέμου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στις 4 Μαρτίου, τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, αφού πέρασε από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο.

Στις 9 Μαρτίου, αναχαιτίστηκε δεύτερος ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος στον τουρκικό εναέριο χώρο από τις αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε επίσημα στο Ιράν και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα απαντήσει ανάλογα σε μελλοντικές παραβιάσεις.

Έγιναν τηλεφωνικές επαφές και συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, ενώ ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για διευκρινίσεις.

Οι κύριοι στόχοι της Άγκυρας είναι να μην εξαπλωθεί η σύγκρουση στην περιοχή, να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος και να μην διχαστεί το Ιράν.



Στις 4 Μαρτίου τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλοπου κατευθύνονταν προς την Τουρκία και στόχευε την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στο νότιο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και αφού πέρασε από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε καθ' οδόν προς το τουρκικό έδαφος. Τα μέσα του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο, τον αναχαίτισαν και τον κατέστρεψαν πριν προλάβει να περάσει στην Τουρκία. Τα συντρίμμια που έπεσαν στην πόλη Χατάι στα νότια τουρκικά σύνορα αναγνωρίστηκαν ως μέρος του πυραύλου. Στις 9 Μαρτίου, οι αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετέφερε τη διαμαρτυρία της Άγκυρας στον Ιρανό ομόλογό του μετά το πρώτο περιστατικό και τον προειδοποίησε ότι «την επόμενη φορά, η Τουρκία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο», σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο.



Ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Αρχικά, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Ερντογάν μίλησε με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν. Και σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αρακτσί. Του τόνισε δε ότι η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ήταν έτοιμοι να δημιουργήσουν μια κοινή ομάδα για να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς για ιρανικούς πυραύλους προς την Τουρκία. Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι ο Αρακτσί είπε ότι οι πύραυλοι δεν προέρχονταν από το Ιράν και ότι θα διεξαγάγουν ολοκληρωμένη έρευνα για το θέμα.

Διπλωματικές προσπάθειες

Οι κύριοι στόχοι της Άγκυρας είναι να μην εξαπλωθεί η σύγκρουση στην περιοχή, να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος και να μην διχαστεί το Ιράν. Συνεχίζει δε όλες τις διπλωματικές της προσπάθειες σε αυτό το πλαίσιο. Διεξάγει συνομιλίες τόσο με τις περιφερειακές χώρες όσο και με το Αζερμπαϊτζάν για να αποτρέψει το άνοιγμα νέων μετώπων. Και καταβάλλει παράλληλα προσπάθειες για να αποτρέψει τη χρήση του Ιρανικού Κουρδικού στοιχείου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τουρκική ηγεσία παίρνει ρίσκα.



Η δεύτερη εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν ενεργοποίησε έντονη συζητηση στο εσωτερικό για τα αίτια του περιστατικού και για τις πιθανές γεωπολιτικές συνέπειες. Αναλυτές αναφέρονται σε εσωτερικές εξελίξεις στην ιρανική ηγεσία και σε πιθανές προβοκάτσιες που θα κλιμακώσουν την ένταση στην Μέση Ανατολή. Η δε δολοφονία του θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενέι, πιστεύουν κάποιοι, μπορεί να οδηγήσει στον κατακερματισμό της εξουσίας στο Ιράν και την αυτονόμηση ομάδων που μπορεί να οδηγήσουν σε πολεμική αντιπαράθεση.



Πηγή: Deutsche Welle

