Του Γιάννη Χανιωτάκη

Νέα πολιτική θύελλα στο Λονδίνο, μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων από τη διαδικασία διορισμού του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προχώρησε στον διορισμό παρά τις ρητές προειδοποιήσεις του υπουργικού συμβουλίου για τους κινδύνους που απειλούσαν τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης, λόγω της δράσης του Μάντελσον.

Μάλιστα, σημειώσεις από τηλεφωνική επικοινωνία του συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Στάρμερ αποκαλύπτουν ότι η διαδικασία διορισμού κρίθηκε ως «περίεργα βιαστική».

Η επίμαχη έκθεση ελέγχου, που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, υπογραμμίζει ότι ο διορισμός ενείχε σοβαρό ενδεχόμενο έκθεσης σε αρνητική δημοσιότητα και πλήγμα στην υστεροφημία της κυβέρνησης, εξαιτίας των στενών επαφών του Μάντελσον με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σχέση των δύο ανδρών δεν διακόπηκε ούτε μετά την πρώτη καταδίκη του Αμερικανού χρηματιστή το 2008. Αντιθέτως, οι επαφές συνεχίστηκαν την περίοδο 2009-2011, όταν ο Μάντελσον ήταν υπουργός επιχειρήσεων.

Η έκθεση δείχνει ότι φιλοξενήθηκε στην κατοικία του Έπστιν τον Ιούνιο του 2009, την ίδια ώρα που αυτός εξέτιε ποινή φυλάκισης.

Παράλληλα, τα έγγραφα φέρνουν στο φως τις προκλητικές οικονομικές απαιτήσεις του Μάντελσον.

Μετά την απόλυσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, αξίωσε αποζημίωση που ξεπερνούσε τις 500.000 λίρες, αν και τελικά έλαβε το ποσό των 75.000 λιρών.

Πηγή: skai.gr

