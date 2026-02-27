Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στην προσωρινή απόσυρση του προσωπικού του από το Ιράν, επικαλούμενο την τρέχουσα κατάσταση.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η βρετανική πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ενώ οι Βρετανοί πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα.

Παράλληλα, οι αρχές συμβουλεύουν τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται ήδη στο Ιράν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως επισκέπτες, να επανεξετάσουν προσεκτικά την παρουσία τους εκεί και να σταθμίσουν τους κινδύνους που ενέχει η παραμονή τους.

«Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης και οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταξιδιωτικές αναταραχές και άλλες απρόβλεπτες συνέπειες», προειδοποιεί το υπουργείο εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

