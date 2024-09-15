Επτά νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια, Οδησσό, Χάρκοβο και Χερσώνα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέσσερα ρωσικά πλήγματα χθες Σάββατο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ ανέφερε ότι οβίδες του ρωσικού πυροβολικού έπληξαν γεωργική επιχείρηση, σκοτώνοντας τρεις εργάτες.

Πυραυλική επίθεση σε προάστιο της Οδησσού προκάλεσε τον θάνατο ενός ζευγαριού και τον τραυματισμό μιας 65χρονης, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ μέσω ανάρτησης στο Telegram, καταγγέλλοντας τη χρήση πυρομαχικών διασποράς από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στη Χερσώνα ένας 60χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από ρωσικό πλήγμα και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν σε σχετική ενημέρωση.

Στην περιοχή του Χαρκόβου, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων Tornado-S εναντίον της κοινότητας Πίσκι-Ράντκιβσκι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ. Μια 72χρονη εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα κτιρίου, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

