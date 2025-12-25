Η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε νέες φωτογραφίες του πρώτου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου της

Η Βόρεια Κορέα έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα νέες εικόνες από αυτό που υποστηρίζει ότι είναι το πρώτο της πυρηνοκίνητο υποβρύχιο — ένα τεράστιο σκάφος, αντίστοιχου μεγέθους με ορισμένα από τα επιθετικά υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν να επιθεωρεί το υποβρύχιο με κατευθυνόμενα βλήματα σε μια κλειστή εγκατάσταση, υποδηλώνοντας ότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο φωτογραφίες από την εκδήλωση για το υποβρύχιο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η κατασκευή ενός πυρηνοκίνητου υποβρυχίου αποτελούσε μεγάλο στόχο του Κιμ, ο οποίος το ανέφερε για πρώτη φορά σε συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος το 2021, αλλά το γεγονός ότι η Νότια Κορέα έλαβε πρόσφατα την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την κατασκευή δικών της πυρηνοκίνητων υποβρυχίων φαίνεται να επίσπευσε τα σχέδια του Κιμ.

Τα σκάφη αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Μπορούν να παραμείνουν σε βάθος για μεγάλα χρονικά διαστήματα – ουσιαστικά για χρόνια, αν μπορούν να μεταφέρουν επαρκείς προμήθειες για το πλήρωμα – ενώ τα περισσότερα συμβατικά υποβρύχια πρέπει να αναδύονται στην επιφάνεια για να τροφοδοτήσουν με αέρα τους κινητήρες ντίζελ, οι οποίοι με τη σειρά τους φορτίζουν τις μπαταρίες τους για να λειτουργούν σε βάθος.

Επίσης, είναι γενικά ταχύτερα από τα υποβρύχια συμβατικής ισχύος και σε πολλές περιπτώσεις πιο αθόρυβα. Επί του παρόντος, μόνο οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ινδία διαθέτουν την τεχνολογία αυτή.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη δείχνουν ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο υποβρύχιο, η ύπαρξη του οποίου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σκάφος έχει εκτόπισμα 8.700 τόνων, γεγονός που το καθιστά συγκρίσιμο με τα περισσότερα πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια κλάσης Virginia του αμερικανικού στόλου.

Την Πέμπτη, ο Κιμ τόνισε εκ νέου τη σημασία των πλοίων για την αμυντική πολιτική της Πιονγιάνγκ, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «βασίζεται κυριολεκτικά στην ισχυρότερη επιθετική δύναμη», όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Korean Central News Agency (KCNA). «Θεωρούμε την υπερ-ισχυρή επιθετική ικανότητα ως την καλύτερη ασπίδα για την εθνική ασφάλεια στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Αναφερόμενος στην υποστήριξη των ΗΠΑ, ο Κιμ δήλωσε ότι η κατασκευή πυρηνοκίνητου υποβρυχίου από τη Νότια Κορέα αποτελεί πράξη που παραβιάζει την ασφάλεια της Βόρειας Κορέας και αποτελεί απειλή που πρέπει να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ωστόσο, η ίδια η Πιονγιάνγκ είναι υπεύθυνη για την αύξηση των εντάσεων στην Κορεατική Χερσόνησο, δήλωσε ο Leif-Eric Easley, καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ. Ο Κιμ «έχει πιθανώς δίκιο ότι η συσσώρευση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων θα αυξήσει την αστάθεια στην Κορεατική Χερσόνησο, αλλά ο ίδιος φταίει για την κούρσα των εξοπλισμών», δήλωσε ο Easley. «Είναι η Πιονγιάνγκ που αποκηρύσσει τη διπλωματία με τη Σεούλ, απειλεί τους γείτονές της με πυρηνικά όπλα και επιδεινώνει τα δεινά του λαού της, αφιερώνοντας τεράστιους πόρους στη στρατιωτική δικτατορία αντί στην οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Ο Κιμ έχει επιβλέψει μια μεγάλη ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας του, στο πλαίσιο του πενταετούς σχεδίου που παρουσιάστηκε το 2021.

Αυτά περιλαμβάνουν μια σειρά πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων βαλλιστικών πυραύλων που μπορούν να φτάσουν στις ΗΠΑ, και, στη θάλασσα, δύο νέα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους.

Το δεύτερο από αυτά έγινε πρωτοσέλιδο νωρίτερα φέτος, όταν ανετράπη κατά την καθέλκυσή του. Το πολεμικό πλοίο στη συνέχεια επισκευάστηκε.

«Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει δοκιμές πυραύλων [με το υποβρύχιο] αφού το θέσει σε υπηρεσία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια», δήλωσε στο CNN ο Χονγκ Μιν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας στη Σεούλ. Με βάση τις εικόνες, ο Χονγκ ανέλυσε ότι το υποβρύχιο θα μπορούσε να είναι ήδη εξοπλισμένο με πυρηνικό αντιδραστήρα, οπότε απομένουν μόνο λίγα ακόμη στάδια πριν να είναι έτοιμο για να τεθεί σε λειτουργία.

Το νέο υποβρύχιο δεν ήταν η μόνη ένδειξη για το μέλλον της Βόρειας Κορέας από τις εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη. Φωτογραφίες από την εκδήλωση δείχνουν ότι ο Κιμ συνοδευόταν από την κόρη του, που πιστεύεται ότι είναι η Κιμ Τζου-ε, η οποία έχει κάνει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις πρόσφατα, προκαλώντας εικασίες ότι ο Κιμ προετοιμάζει τη μελλοντική του διάδοχο.

Πηγή: skai.gr

