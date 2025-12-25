Ο Ντόναλντ Τραμπ με την ευκαιρία των γιορτών ευχήθηκε ευτυχισμένα Χριστούγεννα «σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς», αναφερόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, στους οποίους ο ρεπουμπλικάνος φορτώνει την υπαιτιότητα για όλα τα κακά

«Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς, που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν εντελώς», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Η ανάρτηση Τραμπ

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αποβρασμάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψουν τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνουν παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα, ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ στο χρηματιστήριο, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό, ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια για ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!! Πρόεδρος DJT.

Οικονομικές δυσχέρειες, κοινωνικές εντάσεις, διεθνείς ένοπλες συρράξεις: για τον Ντόναλντ Τραμπ, φταίχτης είναι πάντα, αναμφίβολα, το δημοκρατικό κόμμα, ιδίως ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, για όποια δυσκολία ενσκήπτει στη χώρα του και στον κόσμο γενικότερα.

Με τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά» ο κ. Τραμπ αναφέρεται συλλήβδην στους δημοκρατικούς κι όποιον του εναντιώνεται πολιτικά -- ακόμη και προσωπικότητες που χαρακτηρίζονται κεντρώες ή μετριοπαθείς.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ περνούν τις γιορτές στο Μαρ-α-Λάγκο, κατοικία και κλαμπ τους στη Φλόριντα.

Το προεδρικό ζεύγος πέρασε μέρος της παραμονής των Χριστουγέννων απαντώντας σε τηλεφωνήματα παιδιών από όλη την Αμερική, στο πλαίσιο της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης δράσης παρακολούθησης της πορείας του Άγιου Βασίλη από τη NORAD.

President Trump & First Lady Melania Trump speak to American children on Christmas Eve through @NoradSanta Calls 🎅❤️



Track Santa as he arrives to the United States! ➡️ https://t.co/DMHptTV4GQ pic.twitter.com/IsGLS1LcB9 — The White House (@WhiteHouse) December 24, 2025

President Trump answers questions from children and parents during NORAD’s Santa Tracker calls.



QUESTION: “How come Santa has a tracker on him?”



TRUMP: “Well we track Santa all over the world. We want to make sure Santa is being good. Santa is a very good person. We want to… pic.twitter.com/EegmQWEq0V — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.