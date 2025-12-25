Χριστουγεννιάτικο μήνυμα στον λαό της Ουκρανίας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απηύθυνε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από υπότιτλους στα Αγγλικά, ο Ουκρανός πρόεδρος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέροντας μεταξυ άλλων ότι εύχεται τον θάνατό του.

«Αγαπητέ μου λαέ, από την αρχαιότητα, οι Ουκρανοί πίστευαν ότι τη νύχτα των Χριστουγέννων, οι ουρανοί ανοίγουν. Και αν τους πεις το όνειρό σου, σίγουρα θα γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όλοι έχουμε ένα όνειρο. Και έχουμε μια ευχή: Μακάρι να πεθάνει» (may he perish, αναφέρεται χαρακτηριστικά στους υπότιτλους).

Αυτό εύχεται ο καθένας ξεχωριστά, όμως, όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, οι ευχές μας είναι ευρύτερες. Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε γι’ αυτήν» ανέφερε ο Ζελένσκι στο σχετικό απόσπασμα.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Πηγή: skai.gr

