Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει προχωρημένες συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος, προκαλώντας σοβαρές νομικές και ανθρωπιστικές ανησυχίες εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δραστηριοποιείται στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, την Ιορδανία και τη Συρία, παρέχοντας βοήθεια, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες και στέγη σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν χαρακτηρίσει την UNRWA ως τη ραχοκοκαλιά της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου ο διετής πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, έχει κατηγορήσει την υπηρεσία για διασυνδέσεις με τη Χαμάς, ισχυρισμούς που η UNRWA έχει αμφισβητήσει σθεναρά.

Η Ουάσινγκτον ήταν για καιρό ο μεγαλύτερος δωρητής της UNRWA, αλλά σταμάτησε τη χρηματοδότηση τον Ιανουάριο του 2024, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε περίπου δώδεκα μέλη του προσωπικού της UNRWA ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε στη συνέχεια τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους την υπηρεσία ότι έγινε «θυγατρική της Χαμάς», την οποία οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση το 1997.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι τρέχουσες συζητήσεις των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στην επιβολή κυρώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό - ή μόνο σε συγκεκριμένους αξιωματούχους της UNRWA ή σε τμήματα της λειτουργίας της, και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει στο ακριβές είδος των κυρώσεων που θα επιβάλουν κατά της UNRWA.

Μεταξύ των πιθανοτήτων που έχουν συζητήσει αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι η ανακήρυξη της UNRWA ως «ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης» (FTO), ανέφεραν οι πηγές, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτή η επιλογή - η οποία θα απομόνωνε σοβαρά την UNRWA οικονομικά - εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο σοβαρής εξέτασης.

Οποιαδήποτε γενική κίνηση εναντίον ολόκληρου του οργανισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναταραχές στις προσπάθειες παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες και να παραλύσει την UNRWA, η οποία ήδη αντιμετωπίζει κρίση χρηματοδότησης.

«Πρωτοφανές και αδικαιολόγητο»

Η επιβολή κυρώσεων στην UNRWA για λόγους που σχετίζονται με την τρομοκρατία θα ήταν εντυπωσιακή και ασυνήθιστη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, ένα από τα μέλη τα οποία ίδρυσαν την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών το 1949.

Ο Γουίλιαμ Ντιρ, διευθυντής του γραφείου της UNRWA στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο οργανισμός θα «απογοητευόταν» αν Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν πράγματι έναν χαρακτηρισμό όπως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση». Είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν «άνευ προηγουμένου και αδικαιολόγητη».

«Από τον Ιανουάριο του 2024, τέσσερις ανεξάρτητες οντότητες έχουν διερευνήσει την ουδετερότητα της UNRWA, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ. Ενώ οι έρευνες έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όλες έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: Η UNRWA είναι ένας απαραίτητος, ουδέτερος, ανθρωπιστικός παράγοντας», δήλωσε ο Γουίλιαμ Ντιρ.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε την UNRWA ως «διεφθαρμένη οργάνωση με αποδεδειγμένο ιστορικό βοήθειας και υποκίνησης τρομοκρατών».

«Όλα είναι στο τραπέζι», είπε ο αξιωματούχος. «Δεν έχουν ακόμη ληφθεί τελικές αποφάσεις».

Το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα υπουργεία έχουν στη διάθεσή τους διάφορες επιλογές επιβολής κυρώσεων, οι οποίες μπορεί να επιβάλλουν τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα άτομα και οντότητες. Ο χαρακτηρισμός FTO θα ήταν ένα από τα πιο αυστηρά εργαλεία που διαθέτει η Ουάσινγκτον και τέτοιοι χαρακτηρισμοί προορίζονται γενικά για ομάδες που σκοτώνουν αμάχους, όπως παρακλάδια του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα.

Δεκάδες βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ παρέχουν χρηματοδότηση στην UNRWA, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν ξένοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για την παροχή βοήθειας σε έναν οργανισμό, εάν η Ουάσινγκτον επιβάλει κυρώσεις στην UNRWA ή σε έναν από τους αξιωματούχους της για λόγους που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δηλώσει ότι εννέα μέλη του προσωπικού της UNRWA ενδέχεται να εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και απολύθηκαν. Ένας διοικητής της Χαμάς στον Λίβανο - που σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο από το Ισραήλ - διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε θέση εργασίας στην UNRWA. Ο ΟΗΕ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν και έχει επανειλημμένα ζητήσει από το Ισραήλ αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία, όπως λέει, δεν έχουν παρασχεθεί.

Ανθρωπιστικές και νομικές ανησυχίες

Οι πηγές που γνωρίζουν άμεσα τις συζητήσεις της UNRWA, οι οποίες ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους για να αποκαλύψουν μη δημόσιες συζητήσεις, εξέφρασαν κατ' ιδίαν διάφορες ανθρωπιστικές και νομικές ανησυχίες, δεδομένου του μοναδικού ρόλου της οργάνωσης στην παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Πολιτικά διορισμένο προσωπικό στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει τοποθετηθεί από την αρχή της θητείας Τραμπ, έχει γενικά ηγηθεί της προσπάθειας επιβολής κυρώσεων κατά της UNRWA για θέματα τρομοκρατίας, ανέφεραν οι πηγές στο Reuters.

Πολλοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών -συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δικηγόρων που είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη της διατύπωσης των εγγράφων- έχουν αντιδράσει, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι πιθανές κυρώσεις έχουν συζητηθεί από αξιωματούχους του Γραφείου Αντιτρομοκρατίας του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλη του Προσωπικού Σχεδιασμού Πολιτικής του, μιας ισχυρής εσωτερικής οντότητας χάραξης πολιτικής, ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο Γκρέγκορι Λογκέρφο, ο υποψήφιος για την κορυφαία θέση του υπουργείου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αυτοαποκλείστηκε από τις συζητήσεις της UNRWA εν αναμονή της επικύρωσης από τη Γερουσία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά εδώ και χρόνια τη διάλυση της UNRWA, κατηγορώντας την για υποκίνηση κατά του Ισραήλ. Από τις 30 Ιανουαρίου, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την επιχείρηση της UNRWA σε ισραηλινό έδαφος -συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ προσάρτησε σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς- και την επαφή με τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν μια ειρηνευτική συμφωνία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, αλλά οι φαινομενικές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αποτελούν ρουτίνα και η πρόοδος προς την εκπλήρωση των ευρύτερων όρων του ειρηνευτικού σχεδίου έχει σταματήσει. Περισσότεροι από 370 εργαζόμενοι της UNRWA έχουν σκοτωθεί στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

