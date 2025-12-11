Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ισραηλινό άρμα μάχης άνοιξε πυρ μια ημέρα νωρίτερα εναντίον περιπόλου της στο νότιο τμήμα της χώρας, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Χθες, στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επιβαίνοντες σε άρμα μάχης Μερκάβα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών της δύναμης (...) που περιπολούσαν κατά μήκος της μπλε γραμμής», των συνόρων με το Ισραήλ, ανέφερε η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) με δελτίο Τύπου στο οποίο διευκρινίζεται ότι «ουδείς τραυματίστηκε».

Το επεισόδιο --το οποίο χαρακτηρίζεται στο κείμενο «σοβαρή παραβίαση» της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας-- καταγράφτηκε κοντά στη Σάρντα και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, που βρίσκονταν στο λιβανικό έδαφος, είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ώρα και την περιοχή όπου θα γινόταν η περιπολία, τόνισε η FINUL.

Τον περασμένο μήνα, οι κυανόκρανοι είχαν ήδη καταγγείλει πυρά εναντίον μελών τους στον νότιο Λίβανο, με την άλλη πλευρά να ανακοινώνει πως στοιχεία του μπέρδεψαν τη δύναμη του ΟΗΕ με «υπόπτους» και άνοιξαν πυρ «προειδοποιητικά».

Ομοίως στο προχθεσινό επεισόδιο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως δεν πυροβόλησαν εναντίον των κυανόκρανων, αλλά εναντίον «υπόπτου», και πάλι «προειδοποιητικά».

Τον Οκτώβριο, η FINUL ανέφερε ότι μέλος της τραυματίστηκε από ισραηλινή χειροβομβίδα, ενώ είχε ήδη κάνει λόγο για παρόμοια επεισόδια.

«Καλούμε τις ισραηλινές δυνάμεις να σταματήσουν την επιθετική συμπεριφορά τους και τις επιθέσεις εναντίον ή κοντά σε κυανόκρανους, που εργάζονται για τη σταθεροποίηση της ζώνης κατά μήκος της μπλε γραμμής», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η FINUL, σε συνεργασία με τον λιβανικό στρατό, έχει αναλάβει να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έβαλε τέλος την 27η Νοεμβρίου 2024 σε έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά και το Ισραήλ.

Η εκεχειρία παραμένει πολύ εύθραυστη. Το Ισραήλ, διατεινόμενο ότι η Χεζμπολά επανεξοπλίζεται, εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα και διεξάγει επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

