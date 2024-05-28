Ένας Αιγύπτιος στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του μετά το χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αιγύπτιους στρατιώτες στα σύνορα Γάζας - Αιγύπτου, ανεβάζοντας σε δύο τον αριθμό των νεκρών, σύμφωνα με το λιβανέζικο Al Mayadeen που επικαλείται αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται, ότι χθες ισραηλινές και αιγυπτιακές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών στα σύνορα της Ράφα, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ένας συνοριοφύλακας με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τις αρχικές πληροφορίες και να αναφέρουν ότι για το περιστατικό διεξάγονται έρευνες.

Σύμφωνα με τις IDF, οι Αιγύπτιοι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι απάντησαν.

Το περιστατικό επιβεβαίωσαν οι ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, οι οποίες αναφέρουν ότι αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με την Αίγυπτο μετά από «ένα περιστατικό με πυροβολισμούς» στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου.

Παράλληλα και η Αίγυπτος επιβεβαίωσε το συμβάν με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της Αιγύπτου να δηλώνει χθες ότι ένα άτομο σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.»

Η ένταση στις σχέσεις Ισραήλ - Αιγύπτου κλιμακώθηκε από τότε που οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος στη Ράφα στις 6 Μαΐου και απειλούν με χερσαίες επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Από τότε η Αίγυπτος κρατά τη δική της πλευρά των συνόρων κλειστή και έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει κλειστή όσον καιρό τα ισραηλινά στρατεύματα βρίσκονται στην άλλη πλευρά.

Η Αίγυπτος και το Ισραήλ διατηρούν μια συνθήκη ειρήνης δεκαετιών και στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, αλλά η εισβολή του Ισραήλ στη Ράφα έχει θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις των δύο χωρών.

