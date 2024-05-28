Σταϊκούρας: Οι 13 παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Τα σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Έβρου παρουσίασε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη Τύπου στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο της τρίτης περιοδείας του στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν:

1. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

2. Τη σιδηροδρομική σύνδεση - «Sea-2-Sea».

3. Την οδική σύνδεση με την Τουρκία.

4. Την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.

5. Τη μελέτη του φράγματος Δερείου.

6. Την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου στη Σαμοθράκη.

7. Την αντικατάσταση και υπογειοποίηση των αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Ερυθροποτάμου.

8. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και τεχνική διαχείριση κτιρίων στέγασης υπηρεσιών 5 Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάμεσα στα οποία και αυτό της Αλεξανδρούπολης, μέσω ΣΔΙΤ.

9. Τη μελέτη αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο Αλιευτικό Καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή Θέρμων, στη Σαμοθράκη.

10. Την αποκατάσταση προσήνεμου μώλου και προστασία εισόδου Αλιευτικού Καταφυγίου Μάκρης, Δήμου Αλεξανδρούπολης.

11. Τον Κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο - Ορμένιο», παράκαμψη Προβατώνα.

12. Την αναβάθμιση του ελικοδρομίου Σαμοθράκης.

13. Την αναβάθμιση του Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.

Η σημερινή περιοδεία του κ. Σταϊκούρα στην Π.Ε. Έβρου ξεκίνησε με επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες, καθώς και στον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης. Εν συνεχεία μετέβη στην Π.Ε. Ροδόπης, όπου επισκέφθηκε επιχειρήσεις και συναντήθηκε με αυτοδιοικητικούς και τοπικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

