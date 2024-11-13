Η Τζιλ Μπάιντεν για την απουσία της Μελάνια Τραμπ από τον Λευκό Οίκο

Για τη συνάντηση του ζεύγους Μπάιντεν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ειδικότερα την απουσίας της Μελάνια, έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Οπως αναφέρουν, το ζεύγος Μπάιντεν, νωρίτερα, υποδέχτηκε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο, στο Οβάλ Γραφείο.

Η Τζιλ Μπάιντεν απηύθυνε πρόσκληση στη Μελάνια Τραμπ για να παραστεί μετά του συζύγου της στον Λευκό Οίκο με τη δεύτερη ωστόσο να μην μπορεί να «δώσει το παρών» καθώς πηγές να κάνουν λόγο για προκαθορισμένη δέσμευση της σχετικά με την έκδοση του βιβλίου της.

Η Τζιλ Μπάιντεν, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, έδωσε στον κ. Τραμπ μια χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή για την κυρία Τραμπ, η οποία εξέφραζε επίσης την ετοιμότητα της ομάδας της να τη βοηθήσει στη μετάβασή της στον Λευκό Οίκο.

