Η Turkish Airlines ανέβαλε στις πτήσεις της προς το Ιράν για απόψε

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανέστειλε τις πτήσεις της προς το Ιράν για απόψε, λόγω της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu, χωρίς να αναφέρει τις πηγές του.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι πτήσεις προς διάφορες πόλεις του Ιράν θα ξαναρχίσουν το πρωί του Σαββάτου.
Η Turkish Airlines δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
