Η ειδική ομάδα άσκησης ποινικών διώξεων στη Νότια Κορέα συνέταξε σήμερα αίτημα για την προφυλάκιση του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ με κατηγορίες που σχετίζονται με εξέγερση, όταν ο ίδιος κήρυξε στρατιωτικό νόμο το 2024, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του αρμόδιου εισαγγελικού γραφείου.

Το προεδρικό διάταγμα κήρυξης στρατιωτικού νόμου του Γιουν στις 3 Δεκεμβρίου ανακλήθηκε μετά από περίπου έξι ώρες, όταν μέλη του κοινοβουλίου που αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν στους τοίχους του κτιρίου, προκειμένου να παρακάμψουν τον κλοιό των δυνάμεων ασφαλείας, καταψήφισαν την εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου.

