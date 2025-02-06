Σχεδόν το 90% των Γερμανών φοβούνται ξένη παρέμβαση στις εκλογές

Σχεδόν το 90% των Γερμανών πιστεύει ότι ξένοι παράγοντες, κυρίως από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, προσπαθούν να επηρεάσουν τις επερχόμενες εθνικές εκλογές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Bitkom διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 1.000 εκλογείς τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την οποία το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ρωσία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών χειραγώγησης, ακολουθούμενη στενά από τις ΗΠΑ με 42%, και πολύ μπροστά από την Κίνα, με 26%, και την Ανατολική Ευρώπη με 8%.

Για περίπου τα δύο τρίτα (69%), το διαδίκτυο αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου, αλλά οι συζητήσεις με φίλους και συγγενείς εξακολουθούν να είναι πιο σημαντικές, σε ποσοστό 82%. Η τηλεόραση, σε ποσοστό 76%, εξακολουθεί επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο, ειδικά για τα άτομα άνω των 75 ετών.

Περίπου το 80% των ερωτηθέντων ζήτησε από την επόμενη κυβέρνηση να θέσει την ψηφιακή πολιτική ως μία από τις προτεραιότητές της και το 71% τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός νέου, ανεξάρτητου υπουργείου ψηφιακής πολιτικής, διαπίστωσε η Bitkom.

Πηγή: skai.gr

