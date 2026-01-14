Η Τουρκία στο πλευρό της ιρανικής κυβέρνησης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τουρκία εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις για τα ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Συρία και Γάζα, με επίκεντρο την κρίση στο Ιράν.

Ο Χακάν Φιντάν, επικεφαλής του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, επισκέπτεται σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών.

Η Τουρκία επιδιώκει να εξομαλύνει την περιφερειακή αστάθεια με διπλωματικό διάλογο, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα εθνικά της συμφέροντα και ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά σύνορά της λόγω πιθανών ροών προσφύγων και εντάσεων.

Εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τα ανοιχτά μέτωπα σε Ιράν, Συρία αλλά και Γάζα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται σήμερα ο Χακάν Φιντάν.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Η συνεχιζόμενη κρίση στο Ιράν και η στήριξη που προσφέρει τώρα η Άγκυρα στην Τεχεράνη έχουν φέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Η χώρα προσπαθεί από τη μια να παίξει ενεργό ρόλο για να εξομαλυνθεί η περιφερειακή αστάθεια με διπλωματικό διάλογο, από την άλλη να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα εθνικής ασφάλειας από πιθανές ροές προσφύγων ή εντάσεις στα ανατολικά σύνορά της. Παράλληλα, η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα αλλά και τη διαχείριση της αστάθειας στη Συρία. Αυτή τη στιγμή βέβαια προέχει η κρίση στο Ιράν.

Πηγή: Deutsche Welle

Έντονη δραστηριοποίηση του τουρκικού ΥΠΕΞΟ υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί με κύριο θέμα την επιδεινούμενη κατάσταση στο Ιράν. Με την Τεχεράνη να απειλείται με νέες κυρώσεις και διεθνή απομόνωση η χθεσινή επικοινωνία των δύο υπουργών επιβεβαιώνει ότι οι δυο χώρες διατηρούν τις διπλωματικές γραμμές επικοινωνίας. Ο Χακάν Φιντάν συνομίλησε επίσης χθες με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικό Απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, σε συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών.Σε γραπτό κείμενο που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί στέλνεται για πρώτη φορά ένα σημαντικό μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Τουρκία. Το γραπτό κείμενο υπογραμμίζει ότι «σε αντίθεση με προηγούμενες καταστάσεις αυτή τη φορά η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό της ιρανικής κυβέρνησης και του λαού, αντί να σιωπά ή να υποστηρίζει έμμεσα τους Ιρανούς αντάρτες. Φαίνεται ότι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απειλή από το Ισραήλ είναι σοβαρή και ότι η Τουρκία θα είναι σίγουρα η επόμενη στη σειρά μετά το Ιράν. Αυτό το συναίσθημα είναι ειλικρινές. Το χέρι αδελφοσύνης μας έτεινε πάντα προς τους μουσουλμάνους αδελφούς μας», αναφέρει το μήνυμα, το οποίο προβάλλει το Ισραήλ ως τον κοινό εχθρό Ιράν και Τουρκίας.Ο Φιντάν επισκέπτεται τα ΗΑΕΣήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατευθύνεται προς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκτιμάται ότι η επίσκεψη αφορά τη Γάζα, το Ιράν και τη Συρία. Η συγκυρία της επίσκεψης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Φιντάν θα βρίσκεται στην καρδιά της Μέσης Ανατολής σε μια φάση έντονης και πολύπλευρης κρίσης. Στη Συρία ο προσωρινός ηγέτης Αλ Σάρα προχώρησε σήμερα σε μια σημαντική κίνηση, κηρύσσοντας το YPG/PKK τρομοκρατική οργάνωση σε ολόκληρη τη Συρία.Ο δε κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, προειδοποίησε ότι «οι αναταραχές και οι διχασμοί του Ιράν απειλούν την Τουρκία και τις χώρες της περιοχής. Η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία. Η απειλή είναι εξαιρετικά οικεία και άμεση. Οι διαμαρτυρίες στο πάρκο Γκεζί και τα γεγονότα στο Ιράν είναι παρόμοια φαινόμενα».

