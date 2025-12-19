Η Ουκρανία προσφέρεται να βοηθήσει την Πολωνία να αναπτύξει αμυντικά συστήματα

Η Ουκρανία εκφράζει την πρόθεσή της να στηρίξει την Πολωνία στην ανάπτυξη τεχνολογίας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βαρσοβία. Ο ίδιος και ο Πολωνός ομόλογός του, Κάρολ Ναβρότσκι, υπογράμμισαν τη σύμπνοια των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας.

Η Πολωνία παραμένει ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022. Ωστόσο, η αυξανόμενη εχθρότητα προς τους μετανάστες και η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στη χώρα έχουν προκαλέσει εντάσεις στις διμερείς σχέσεις.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «η Ουκρανία προτείνει στην Πολωνία διαβουλεύσεις σχετικά με την άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη». Τόνισε πως το Κίεβο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση κάθε τύπου ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη γειτονική Πολωνία αλλά και άλλες χώρες.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Πολωνία στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας. Προσκάλεσε μάλιστα τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία, ώστε να διαπιστώσει από κοντά τις δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας.

Η ενίσχυση της άμυνας ενάντια στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Το θέμα απέκτησε ιδιαίτερη σημασία μετά την εισβολή περίπου 20 drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς και μετά από παρόμοια περιστατικά σε Ρουμανία, Δανία και Γερμανία.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, είχε ανακοινώσει ότι Ουκρανοί στρατιώτες και μηχανικοί θα εκπαιδεύσουν Πολωνούς συναδέλφους τους σε κοινή ομάδα αντιμετώπισης drones.

Από την πλευρά του, ο Ναβρότσκι σημείωσε ότι η επίσκεψη Ζελένσκι υπογραμμίζει τη σύμπνοια Ουκρανίας και Πολωνίας σε ζητήματα ασφάλειας. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Βαρσοβία θα μπορέσει να ολοκληρώσει την ανταλλαγή μαχητικών αεροσκαφών Mig-29 με ουκρανική τεχνολογία κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

