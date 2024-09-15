Μάγχη: Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες - 8 νεκροί

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες που είχε μόλις φύγει από τις ακτές της Γαλλίας και προσπαθούσε να διαπλεύσει παράνομα τη Μάγχη προς τη Βρετανία, δήλωσε πηγή της γαλλικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το σκάφος ανετράπη τη νύχτα, ενώ βρισκόταν ακόμα αρκετά κοντά στην ακτή, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η τραγωδία αυτή έρχεται σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το χειρότερο ναυάγιο της χρονιάς, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους στις 3 Σεπτεμβρίου και ανέβασε σε τουλάχιστον 37 τον αριθμό των νεκρών σε τέτοιους διάπλους από τον Ιανουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

