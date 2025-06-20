Η τακτική των δύο εβδομάδων του Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Μία εβδομάδα σύγκρουσης Ισραήλ – Ιράν και ενώ οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνονται, μία χαραμάδα για τη διπλωματία φαίνεται πως άνοιξε.

Τα τελευταία 24ωρα η υφήλιος προσπαθούσε να μαντέψει εάν τελικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα πατήσει ή «όχι» το κουμπί της εμπλοκής της Ουάσινγκτον στον εν εξελίξει πόλεμο των παραδοσιακών εχθρών στη Μέση Ανατολή. Η ακριβής απάντηση ακόμη δεν έχει έρθει, ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ απάντησε, με τρόπο προσεκτικό, στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους πως έχει ένα μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο εξηγώντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την τελική του απόφαση εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

«Δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα διαπραγματεύσεων με το Ιράν το προσεχές διάστημα, θα λάβω την απόφασή μου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων», τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβάζοντας το σχετικό μήνυμα Τραμπ, τη στιγμή που λίγο νωρίτερα τα σενάρια διαδέχονταν το ένα το άλλο, εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αποφασίσει να χτυπήσει ή όχι το Ιράν εντός των επόμενων 24 ή 48 ωρών.

Πολλοί δεν έκρυψαν τη σχετική ανακούφισή τους, με άλλους, ωστόσο, να προτιμούν να τηρήσουν στάση αναμονής, αφού ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει (από)δείξει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν πως μπορεί να αλλάξει στάση ανά πάσα στιγμή, ή όπως τονίζει το βρετανικό δίκτυο BBC, με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κάποιοι, ωστόσο, στάθηκαν στα περί «δύο εβδομάδων» του Ντόναλντ Τραμπ παρατηρώντας πως εάν υπάρχει ένα πράγμα στον κόσμο που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προτιμά, αυτό δεν είναι άλλο από την προθεσμία των 14 ημερών. Για παράδειγμα, τόνιζε δημοσιογράφος – επίσης στο BBC – πριν από λίγες ημέρες έλεγε πως η Μόσχα έχει δύο εβδομάδες μέχρι να αποδείξει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ή «προτιμά» να βρεθεί αντιμέτωπη με την επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων.

Επιπλέον, μόλις επτά ημέρες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο πως σε δύο εβδομάδες η Ουάσινγκτον θα στείλει επιστολές στους εμπορικούς της εταίρους πληροφορώντας τους για τις… δασμολογικές της προθέσεις, ενώ πίσω στον χρόνο, και το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνονταν πως σε δύο εβδομάδες θα αποκαλύψει «ένα ολοκληρωμένο και πλήρες σχέδιο για την περίθαλψη» με τις ημέρες να περνούν και το σχέδιο να μην ανακοινώνεται, τελικά, ποτέ.

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν με τον Ιρανό ομόλογό τους, Αμπάς Αραγκτσί, στην Ελβετία με την ίδια τη Λέβιτ να εξηγεί πως υπάρχουν επαφές των ΗΠΑ με την Τεχεράνη και μάλιστα πως «η επικοινωνία με το Ιράν συνεχίζεται».

Κατά τους αναλυτές, και σε αυτό το σημείο των δηλώσεων της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου υπάρχει ένα «κλειδί», καθώς επιβεβαιώνοντας ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διατηρούν δίαυλο επικοινωνίας μέσω του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, προσέθετε στη συνέχεια πως ο πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος σε διπλωματική λύση, αλλά δεν φοβάται να λάβει – εάν χρειαστεί – στρατιωτική δράση, επισημαίνοντας ότι «πρώτη του προτεραιότητα είναι να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωνε πως το Ισραήλ μπορεί να επιτύχει όλους του τους στρατιωτικούς στόχους και μόνο του, όσον αφορά στην καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και πως είναι στο χέρι του προέδρου Τραμπ εάν θέλει να συμμετάσχει ή όχι, υπενθυμίζοντας πως το Ισραήλ ήδη προχώρησε στην επίθεσή του χωρίς εκείνον αλλά και πως η Ουάσιγκτον γνώριζε και δεν έκανε τίποτε για να το σταματήσει.

(Με πληροφοριες απο BBC)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.