Μειώνεται η υποστήριξη προς το Ισραήλ μεταξύ των υποστηρικτών του MAGA - Θα επηρεαστεί η στάση του Τραμπ;

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, που θεωρείται εδώ και καιρό πυλώνας της αμερικανικής συντηρητικής ιδεολογίας, αμφισβητείται τώρα εντός του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, όμως αυτό γίνεται σε σημείο που θα επηρεάσει και τη στάση του Αμερικανού προέδρου;

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό και εύκολο να ειπωθεί από το ότι η 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ ήταν φρικτή και ότι όλοι οι όμηροι πρέπει να επιστρέψουν, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη γενοκτονία, την ανθρωπιστική κρίση και την πείνα που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα».

Με την ανάρτησή της αυτή στο Χ η ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, έγινε η πρώτη Ρεπουμπλικάνα βουλευτής που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η βουλευτής από τη Τζόρτζια υπερασπίζεται με πάθος εδώ και χρόνια την πολιτική του «Πρώτα η Αμερική», την οποία προωθεί ο Τραμπ.

Στα μέσα Ιουλίου κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την περικοπή 500 εκατ. δολαρίων από τη χρηματοδότηση που προσφέρουν οι ΗΠΑ στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ.

«Το Ισραήλ είναι μια χώρα που διαθέτει πυρηνικό όπλο, απόλυτα ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της», είχε εξηγήσει τότε η Τέιλορ Γκριν.

Μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ η υποστήριξή του από την Ουάσινγκτον ήταν ένα θέμα στο οποίο υπήρχε ομοφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών, με την πιο δεξιά πτέρυγα να είναι πάντα πιο ένθερμη. Αυτό εξηγείται εν μέρει από την επιρροή που έχουν κυρίως στη δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κινήματα ευαγγελικών χριστιανών, οι οποίοι βλέπουν το εβραϊκό κράτος ως την εκπλήρωση βιβλικών προφητειών.

Στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία ο Τραμπ υπερασπιζόταν την ιδιαίτερη σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, ένα μακροχρόνιο αίτημα της ισραηλινής κυβέρνησης.

Κι ενώ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατήρησε τη στάση αυτή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, τώρα αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια δυσαρέσκειάς του για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Νετανιάχου, ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Από αυτά που δείχνει η τηλεόραση θα έλεγα όχι, κυρίως διότι αυτά τα παιδιά φαίνεται να πεινούν πολύ».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έκανε ένα βήμα πιο μακριά στη διάρκεια εκδήλωσης στο Οχάιο, επίσης τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για «σπαρακτικές» εικόνες «μικρών παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα» και ζητώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Πέρα από τους Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς και άλλες προσωπικότητες των συντηρητικών με επιρροή δεν διστάζουν πλέον να ζητούν να υπάρξει ρήξη με το Ισραήλ.

Παράδειγμα ο Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστής στο Fox News, ο οποίος τον Ιούνιο επέκρινε έντονα τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, καλώντας τις ΗΠΑ να μην αναμιχθούν.

Το συντηρητικό think tank Heritage Foundation είχε εκτιμήσει ήδη από τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει «να επαναπροσανατολίσουν τη σχέση τους με το Ισραήλ» προς «μια ισότιμη στρατηγική σχέση».

Δημοσκόπηση του Gallup που δημοσιεύθηκε σήμερα δείχνει ωστόσο ότι η στήριξη προς το Ισραήλ παραμένει ισχυρή μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων στο σύνολό τους, με το 71% να δηλώνει ότι εγκρίνει τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Την ίδια ώρα μόνο το 8% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών έχει την ίδια άποψη.

Άλλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου από το Pew Research Center έδειξε ότι υπάρχει χάσμα μεταξύ των γενιών αναφορικά με το θέμα.

Μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων που ρωτήθηκαν, το 50% όσων ήταν ηλικίας 18 με 49 ετών δήλωσαν ότι έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ την ίδια απάντηση έδωσε μόνο το 23% όσων ήταν άνω των 50 ετών.

«Φαίνεται ότι στη βάση του κινήματος MAGA (Make America Great Again) μεταξύ των ατόμων κάτω των 30 ετών το Ισραήλ δεν χαίρει σχεδόν καμίας υποστήριξης», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, ιδεολόγος της άκρας δεξιάς στις ΗΠΑ. Αυτός ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ επεσήμανε τον Ιούνιο ότι το Ισραήλ «δεν είναι σύμμαχος των ΗΠΑ».

Μένει να φανεί αν η άποψη του ίδιου του Αμερικανού προέδρου θα αλλάξει πραγματικά τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

