Μια συριακή επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων προετοιμάζει μια υπόθεση κατηγορώντας τον Φαντί Σακρ, ηγέτη πολιτοφυλακής εντός του καθεστώτος Άσαντ, για εμπλοκή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, δήλωσε ανώτερος Σύρος αξιωματούχος στον Guardian.

Ο Σακρ είναι πρώην διοικητής της πολιτοφυλακής των Δυνάμεων Εθνικής Άμυνας (NDF) και κατηγορείται ευρέως για εμπλοκή σε μαζικές δολοφονίες και αναγκαστικές εξαφανίσεις αμάχων στη γειτονιά Τανταμόν της Δαμασκού, καθώς και σε άλλα μέρη της συριακής πρωτεύουσας.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, του πρώην προέδρου της Συρίας, τον Δεκέμβριο του 2024, η νέα κυβέρνηση της Συρίας συνεργάστηκε με τον Σακρ σε φακέλους ασφαλείας, προκαλώντας οργή στα θύματα που ζητούσαν απόδοση ευθυνών για τα υποτιθέμενα εγκλήματά του.

Η Ζάχρα αλ-Μπαράζι, αναπληρώτρια πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Μεταβατική Δικαιοσύνη και σύμβουλος στο υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας, δήλωσε ότι η επιτροπή συνεργάζεται με θύματα για να στοιχειοθετήσει την υπόθεση εναντίον του Σακρ. Παρόλο που η επιτροπή διορίστηκε από τη συριακή κυβέρνηση, είναι ένα ανεξάρτητο σώμα που θα παραπέμψει τα ευρήματά του στη συριακή δικαιοσύνη, η οποία με τη σειρά της θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει ή όχι την υπόθεση.

Μεταβατική δικαιοσύνη

Οι δικαστικές διαδικασίες κατά του πρώην αρχηγού της πολιτοφυλακής θα αποτελούσαν σημαντικό ορόσημο για τη Συρία, η οποία παλεύει με το πώς να εδραιώσει τη μεταβατική δικαιοσύνη μετά από περισσότερο από μια δεκαετία πολέμου που άφησε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και έφερε πόλεις και γειτονιές σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Ειδικοί έχουν δηλώσει ότι μια ορθή διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναχαίτιση της ενδοκοινοτικής βίας στη χώρα, η οποία έχει γνωρίσει σεκταριστικές σφαγές και σποραδικές δολοφονίες από την πτώση του Άσαντ.

Η Αλ-Μπαράζι δήλωσε: «Υπάρχουν απολύτως αρκετά στοιχεία εναντίον του Σακρ. Συνεργαζόμαστε επίσης με οργανώσεις που έχουν τεκμηριώσει πολλά από αυτά τα πράγματα. Ήταν χρήσιμος για ορισμένους λόγους και δεν είναι πλέον χρήσιμος. Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο».

Την περασμένη εβδομάδα οι συριακές αρχές συνέλαβαν τον Αμτζάντ Γιουσέφ, έναν από τους κύριους δράστες στις σφαγές του Τανταμόν. Βίντεο που βρέθηκαν στον φορητό υπολογιστή του πρώην αξιωματικού των πληροφοριών και διέρρευσαν εκτός της χώρας, τεκμηρίωσαν τη δολοφονία σχεδόν 300 αμάχων από τις δυνάμεις του καθεστώτος στο Τανταμόν το 2013.

Ο Guardian δημοσίευσε το 2022 μια επιλογή από το υλικό, το οποίο έδειχνε τον Γιουσέφ να διατάζει αμάχους με δεμένα μάτια να τρέξουν μπροστά ενώ τους πυροβολούσε, να τους σπρώχνει σε έναν λάκκο, να τους εκτελεί και να καίει τα πτώματά τους.

Ενώ ο Γιουσέφ έγινε διαβόητος λόγω των βίντεο, οι κάτοικοι του Τανταμόν επιμένουν εδώ και καιρό ότι υπήρχαν πολλοί περισσότεροι δράστες, συμπεριλαμβανομένων μελών των NDF υπό την ηγεσία του Σακρ. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη σύλληψη του Γιουσέφ την Παρασκευή, ζήτησαν την κράτηση του Σακρ.

Ο Άχμεντ αλ-Χόμσι, 33 ετών, ακτιβιστής στην Επιτροπή Συντονισμού του Τανταμόν, ένα δίκτυο που τεκμηρίωσε τις σφαγές, δήλωσε: «Ο Αμτζάντ ήταν απλώς ένας απλός στρατιώτης σε σύγκριση με τον Φαντί Σακρ. Στο Τανταμόν, τίποτα δεν συνέβαινε χωρίς εντολές από τον Φαντί Σακρ, είτε επρόκειτο για ληστείες, συλλήψεις, εξαφανίσεις ή δολοφονίες. Είχε τον έλεγχο, γνώριζε για όλα».

Ο Σακρ αρνήθηκε την ευθύνη για τις σφαγές. Είπε στον Guardian ότι «έμαθε για τη σφαγή μόνο μέσω των μέσων ενημέρωσης» και δήλωσε ότι «εμπιστεύεται τη δικαστική διαδικασία».

«Όποιος αποδειχθεί ότι διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να τιμωρηθεί», είπε. «Η σιωπή μου σχετικά με τις εκστρατείες εναντίον μου πηγάζει από την επιθυμία μου να μην επηρεάσω την πορεία των ερευνών».

Ο Σακρ δήλωσε ότι έγινε διοικητής των NDF στη Δαμασκό τον Ιούνιο του 2013 - δύο μήνες μετά την καταγραφή του δημόσιου υλικού από τις εκτελέσεις αμάχων από τον Γιουσέφ στον λάκκο. Ωστόσο, ο Guardian έχει εξετάσει αδημοσίευτα βίντεο πρόσθετων δολοφονιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Γιουσέφ και προσωπικό των NDF, τα οποία περιλαμβάνουν υλικό που τραβήχτηκε τον Οκτώβριο του 2013, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Σακρ.

«Θα ήταν σαν μια δεύτερη μέρα απελευθέρωσης»

Η κυβέρνηση δικαιολόγησε τη συνεργασία με προσωπικότητες όπως ο Σακρ λέγοντας ότι προσπαθεί να ισορροπήσει την ανάγκη για δικαιοσύνη με ρεαλιστικές σκέψεις για τη διασφάλιση της σταθερότητας της Συρίας στη μεταβατική της περίοδο. Ο Σακρ βοήθησε την κυβέρνηση να επικοινωνήσει με υπολείμματα του καθεστώτος Άσαντ που έχουν οργανώσει μια εξέγερση χαμηλού επιπέδου από την πτώση του πρώην Σύρου προέδρου.

Η Αλ-Μπαράζι δήλωσε ότι τα σχέδια για τη συγκρότηση υπόθεσης εναντίον του Σακρ υπήρχαν εδώ και μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων το πολιτικό κόστος της διατήρησης του πρώην ηγέτη της πολιτοφυλακής αυξήθηκε.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική αναγνώριση ότι οποιαδήποτε κέρδη από αυτόν, συγκρινόμενα με την ένταση που δημιουργούσε στο κοινό, δεν αξίζουν τον κόπο», είπε, προσθέτοντας ότι η σύλληψη του Γιουσέφ «βοήθησε να ωθηθεί αυτό στο προσκήνιο».

Η Αλ-Μπαράζι επισκέφθηκε κατοίκους του Τανταμόν την Τρίτη, καλώντας τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας υπόθεσης κατά του Σακρ και εξηγώντας πώς η επιτροπή θα διασφάλιζε την προστασία των μαρτύρων. «Είπαμε ότι θα τους βοηθήσουμε να συνθέσουν μια υπόθεση για να την υποβάλουν στην εισαγγελία κατά του Φαντί Σακρ», είπε. «Αυτό θα σήμαινε ότι θα υπήρχε αίτημα για τη σύλληψή του».

Εναπόκειται τελικά στη συριακή δικαιοσύνη, και όχι στην επιτροπή, να εκδώσει ένα τέτοιο ένταλμα σύλληψης, αλλά η αλ-Μπαράζι δήλωσε ότι «δεν έχει ακούσει για καμία αντίσταση» στα σχέδια για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης.

Στο Τανταμόν, η προοπτική να αντιμετωπίσει ο Σακρ τη δικαιοσύνη έδωσε νέα ελπίδα σε ανθρώπους που είδαν τη γειτονιά τους να μετατρέπεται σε πεδίο θανάτου και αισθάνονται ότι λίγα έχουν επιτευχθεί όσον αφορά την απόδοση ευθυνών. Ο Αλ-Χόμσι δήλωσε: «Η σύλληψη του Φαντί Σακρ θα ήταν πολύ σημαντικότερη από εκείνη του Αμτζάντ Γιουσέφ. Θα ήταν σαν μια δεύτερη μέρα απελευθέρωσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.