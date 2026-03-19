Εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού πετρελαίου κατευθύνονται προς την Κούβα, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακού εντοπισμού, καθώς το κομμουνιστικό νησί υποφέρει από διακοπές ρεύματος υπό το καθεστώς οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) απειλεί με κατάληψη της χώρας.

Το ρωσικό δεξαμενόπλοιο Anatoly Kolodkin, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, φόρτωσε 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 8 Μαρτίου. Την Τετάρτη βρισκόταν στον ανατολικό Ατλαντικό με προορισμό την Κούβα, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το υπό ρωσική σημαία σκάφος, ιδιοκτησίας της ρωσικής κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας Sovcomflot, είναι προγραμματισμένο να ξεφορτώσει στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Matanzas στο βόρειο τμήμα του νησιού περίπου στις 23 Μαρτίου.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να έχει «την τιμή να καταλάβει την Κούβα», ισχυριζόμενος ότι θα μπορούσε να κάνει «ό,τι θέλω» εν μέσω διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με την Αβάνα για το μέλλον της χώρας.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντείνουν την πίεση στην Κούβα, τον μακροχρόνιο εχθρό τους, από τότε που συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο. Έκτοτε, ο Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στο νησί, δηλώνοντας ότι η Κούβα δεν θα λάμβανε «άλλο πετρέλαιο ή χρήματα» ως αποτέλεσμα των ενεργειών του.

Κινήσεις άλλων δεξαμενόπλοιων

Ένα άλλο πετρελαιοφόρο, το Sea Horse με σημαία Χονγκ Κονγκ, φόρτωσε σχεδόν 200.000 βαρέλια ντίζελ στα τέλη Ιανουαρίου στα ανοικτά της Κύπρου από άλλο πλοίο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler.

Το πλοίο εξήλθε από τη Μεσόγειο στις 13 Φεβρουαρίου και έκτοτε πλέει δυτικά διασχίζοντας τον Ατλαντικό. Επιβράδυνε μεταξύ τελών Φεβρουαρίου και αρχών Μαρτίου ακολουθώντας μια ασταθή πορεία. Την Τετάρτη βρισκόταν στη βορειοδυτική Καραϊβική, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κούβας.

Κυρώσεις και έλλειψη καυσίμων

Το υπό ρωσική σημαία Anatoly Kolodkin περιλαμβάνεται στη λίστα των σκαφών στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κούβα δεν έχει εισαγάγει πετρέλαιο από τις 9 Ιανουαρίου, όταν το Μεξικό παρέδωσε ένα φορτίο τις ημέρες μετά την ανατροπή του Μαδούρο. Έκτοτε, το Μεξικό δέχθηκε πιέσεις από τον Τραμπ να σταματήσει τέτοιου είδους παραδόσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.