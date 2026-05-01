Καμερούν: 14 νεκροί σε «μάχη» ανάμεσα στον στρατό και αυτονομιστές στο αγγλόφωνο τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν ξέσπασε «μάχη» ανάμεσα σε στοιχεία του στρατού και αυτονομιστές στην αγγλόφωνη περιοχή του βορειοδυτικού Καμερούν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας στη Γιαουντέ.

Κατά τη διάρκεια χονδρικά της τελευταίας δεκαετίας, μαίνεται αιματηρή σύγκρουση ανάμεσα σε αυτονομιστικές οργανώσεις και τις ένοπλες δυνάμεις του Καμερούν σε δυο αγγλόφωνες επαρχίες του Καμερούν, με αμφότερες τις αντιμαχόμενες πλευρές να έχουν κατηγορηθεί για φρικαλεότητες με θύματα αμάχους.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για 14 νεκρούς, 11 άνδρες και 3 γυναίκες, σε επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στην κοινότητα Ντζερέμ Νιάμ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Επρόκειτο για «προσήκουσα και επαγγελματική ανταπόδοση» πυρών που άνοιξαν «βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες».

Κατασχέθηκαν μετά τη μάχη «πολλά πολεμικά όπλα» και «αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί», πρόσθεσε το υπουργείο.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, ωστόσο, η μη κυβερνητική οργάνωση Conscience Africaine έδωσε εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, καταγγέλλοντας τους «βάρβαρους θανάτους 14 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άοπλων πολιτών» σε επιδρομή στρατιωτικών κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης.

«Στρατιωτικοί διέκοψαν τελετή κι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως», τόνισε η ΜΚΟ.

«Πηγές μας επιβεβαίωσαν ότι στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν άοπλοι άμαχοι και μόνο κάποιοι ήταν αυτονομιστές», επέμεινε.

Η οργάνωση κάλεσε την κυβέρνηση να διενεργήσει «ανεξάρτητη και αμερόληπτη» έρευνα για τα γεγονότα, καθώς και να προωθήσει «διάλογο χωρίς αποκλεισμούς» για να εξευρεθεί λύση στη σύγκρουση που διαιωνίζεται, τονίζοντας την «ελπίδα» που έφερε η επίσκεψη του πάπα στην περιοχή τον Απρίλιο.

Το 2020, στρατιώτες είχαν σκοτώσει τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους εγκύους και παιδιά, στο χωριό Νγκάρμπα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας της Αφρικής. Γεγονός σπάνιο για φρικαλεότητες αποδιδόμενες στις ένοπλες δυνάμεις του Καμερούν: τρεις στρατιώτες κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες. Καταδικάστηκαν σε ποινές μεταξύ 5 και 10 ετών κάθειρξης.

Στα τέλη του 2016, διαδηλώσεις στις περιοχές των αγγλόφωνων--όπου ζει περί το 20% του πληθυσμού του Καμερούν--εναντίον της περιθωριοποίησής τους κατεστάλησαν βίαια από τις αρχές της κατά πλειονότητα γαλλόφωνης χώρας.

Αυτό ήταν το έναυσμα των συγκρούσεων μεταξύ υποστηρικτών της ανεξαρτησίας των περιοχών των αγγλόφωνων και των δυνάμεων της κυβέρνησης στη Γιαουντέ.

Παγιδευμένοι, πολλοί άμαχοι έχουν υποστεί εκβιάσεις, βία, απαγωγές για λύτρα, έχουν δολοφονηθεί...

Τουλάχιστον 6.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας της σύγκρουσης αυτής από το 2016, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.