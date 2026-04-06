Η Ουγγαρία φαντάζει ως «εργαστήρι» ανελεύθερου εθνικισμού

Τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προσέφερε την «πλήρη και απόλυτη στήριξή» του στον Βίκτορ Όρμπαν μέσω βιντεομηνύματος ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία. Η δήλωση αυτή συνέχισε τη συνήθεια του πρώην προέδρου να παρεμβαίνει ανοιχτά στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν φρόνιμο να ελέγξει πρώτα αν το πολιτικό «προϊόν» του πρωθυπουργού και το φθίνον εγχείρημα του ανελευθερισμού του έχουν ακόμη «ημερομηνία λήξης».

Μετά από επανειλημμένες εκλογικές νίκες από το 2010, ο Όρμπαν και το κυβερνών κόμμα του, το Fidesz, αντιμετωπίζουν πλέον μια πραγματική εκλογική πρόκληση από τον Πέτερ Μαγκιάρ και το κεντροδεξιό κόμμα του, Tisza, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις για περισσότερο από έναν χρόνο, προβάλλοντας μια ατζέντα κατά της διαφθοράς. Το αποτέλεσμα θα επιτρέψει στον κόσμο να μετρήσει τη δυσαρέσκεια των Ούγγρων απέναντι στο πολιτικό μοντέλο του Όρμπαν. Θα δώσει επίσης απάντηση στο κατά πόσο είναι δυνατόν μια ευρέως υποστηριζόμενη αντιπολίτευση να επικρατήσει μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης που αναδιαμόρφωσε τους εκλογικούς νόμους προς όφελός της και έθεσε μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης υπό την επιρροή της.

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για την πολιτική επιβίωση του Όρμπαν οφείλεται εν μέρει στη μεταξύ τους σχέση, αλλά υπάρχει και ένας βαθύτερος σύνδεσμος. Πολλοί από τους υποστηρικτές και συμμάχους του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς (JD Vance), βλέπουν την Ουγγαρία ως προπύργιο συντηρητικών και χριστιανικών αξιών μέσα σε μια φιλελεύθερη και κοσμική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για αυτούς, οι εκλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η Ουγγαρία έχει λειτουργήσει ως «εργαστήριο» πολιτικών που προωθούν πολλοί αυτοαποκαλούμενοι εθνικοί συντηρητικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι επιθυμούν ένα κράτος που να προάγει ενεργά συντηρητικές αξίες.

Ωστόσο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο Όρμπαν έχει ήδη δείξει ότι το όραμά του για ανελεύθερο εθνικισμό είναι αδιέξοδο, που έκανε την Ουγγαρία φτωχότερη και λιγότερο ελεύθερη.

Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2010, όταν το Fidesz κέρδισε πλειοψηφία δύο τρίτων, αποκτώντας τη δυνατότητα να αλλάξει το Σύνταγμα. Όπως είχε δηλώσει ο Όρμπαν πριν ανέλθει στην εξουσία, «χρειάζεται να κερδίσουμε μόνο μία φορά, αλλά σωστά». Από τότε, έχει μιλήσει με υπερηφάνεια για τη φιλοδοξία του να οικοδομήσει ένα «ανελεύθερο κράτος», δείχνοντας χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα ως πρότυπα για το μέλλον.

Και πράγματι ακολούθησε αυτό το μοντέλο. Για να καταργήσει τους ελέγχους και τις ισορροπίες στην εξουσία του, το Fidesz αναμόρφωσε τη δικαιοσύνη και τους κρατικούς θεσμούς. Ανάγκασε πολλούς δικαστές σε συνταξιοδότηση και στελέχωσε το συνταγματικό δικαστήριο με πιστούς υποστηρικτές. Βασικοί θεσμοί καταλήφθηκαν από κομματικά πρόσωπα με ασυνήθιστα μακρές θητείες, εξασφαλίζοντας επιρροή πέρα από έναν εκλογικό κύκλο, ενώ οι εκλογικοί νόμοι τροποποιήθηκαν ώστε να δυσχεραίνουν την αντιπολίτευση.

Δεν σταμάτησε εκεί. Το 2010, η οργάνωση Reporters Without Borders κατέτασσε την Ουγγαρία στην 23η θέση παγκοσμίως ως προς την ελευθερία του Τύπου. Σήμερα βρίσκεται στην 68η θέση, λόγω των προσπαθειών της κυβέρνησης Όρμπαν να υπονομεύσει τα ανεξάρτητα μέσα μέσω τιμωρητικών φόρων διαφήμισης και ανάκλησης αδειών λειτουργίας και μετάδοσης.

Το 2013, με τα μέσα ενημέρωσης και την κυβέρνηση σταθερά υπό τον έλεγχο του Fidesz, ξεκίνησε η κατάληψη της κοινωνίας των πολιτών. Η κεντρική τράπεζα της Ουγγαρίας παρείχε στην κυβέρνηση περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία ενός δικτύου τυπικά ανεξάρτητων ιδρυμάτων που χρηματοδοτούν φιλοκυβερνητικά ινστιτούτα και δίκτυα. Το 2021, η κυβέρνηση εδραίωσε περαιτέρω τη θέση της μεταφέροντας πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία σε «ιδρύματα δημόσιου συμφέροντος» που ελέγχονται από συμμάχους, τοποθετώντας αυτή την παράλληλη δομή εξουσίας πέρα από δημοκρατικό έλεγχο.

Η οικονομία της ελεύθερης αγοράς μετατράπηκε επίσης σε σύστημα πολιτικής εύνοιας. Μέσω απαλλοτριώσεων και επιλεκτικών φόρων και ρυθμίσεων, ανεξάρτητες επιχειρήσεις εκτοπίστηκαν. Ιδιωτικές συντάξεις κατασχέθηκαν, ενώ ξένοι ιδιοκτήτες γης έχασαν βασικά δικαιώματα. Παράλληλα, η κυβέρνηση κατεύθυνε δημόσιες συμβάσεις, έργα και πιστώσεις σε μια ομάδα ευνοημένων ολιγαρχών.

Ο Lőrinc Mészáros, παιδικός φίλος του Όρμπαν και πλουσιότερος άνθρωπος της χώρας, συμβολίζει τη μεταμόρφωση της Ουγγαρίας σε ένα κράτος όπου η οικονομική επιτυχία εξαρτάται από την εγγύτητα στην εξουσία. Ο ίδιος απέδωσε την περιουσία του στον «Θεό, την τύχη και τον Βίκτορ Όρμπαν». Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς της Transparency International κατατάσσει πλέον την Ουγγαρία στο ίδιο επίπεδο με την Κίνα και την Κούβα.

Αυτή η κλεπτοκρατία αποτελεί την κληρονομιά του Fidesz και του Όρμπαν. Με βάση τους ίδιους τους στόχους τους, να καταστήσουν την Ουγγαρία μεγάλη, χριστιανική και φιλική προς την οικογένεια, το μοντέλο διακυβέρνησής τους έχει αποτύχει.

Παρά τα σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική ανάπτυξη της Ουγγαρίας υπολείπεται ελαφρώς άλλων χωρών της περιοχής. Οι δαπάνες για την ενίσχυση της οικογένειας παρήγαγαν μόνο προσωρινή αύξηση των γεννήσεων, ενώ η θρησκευτική ταύτιση μειώθηκε, υποδηλώνοντας ότι η πολιτικοποίηση της θρησκείας μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Σήμερα, η Ουγγαρία είναι το μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χαρακτηρίζεται ως «ελεύθερο» από τον δείκτη του Freedom House.

Μετά από 16 χρόνια ως «εργαστήριο» μεταφιλελεύθερου εθνικισμού, το αποτέλεσμα είναι σαφές: η κατάργηση θεσμικών περιορισμών στο όνομα του κοινού καλού απελευθερώνει τις πιο μικρές και ιδιοτελείς φιλοδοξίες για εξουσία και πλουτισμό.

Όπως λένε και οι γραφές που ο Όρμπαν συχνά επικαλείται: «Κάθε δέντρο φαίνεται από τον καρπό του».



Πηγή: skai.gr

