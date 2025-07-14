Συνάντηση Ζελένσκι-Κέλογκ στο Κίεβο: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μια "παραγωγική συνομιλία" για τη βοήθεια στην άμυνα και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ, ο οποίος μετέβη στο Κίεβο.

Η συνάντηση αυτή έγινε την επομένη των σχολίων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή αεροπορικών αμυντικών πυραύλων Patriot στην Ουκρανία και ενόψει αναμενόμενης ανακοίνωσης σήμερα ενός νέου αμερικανικού σχεδίου για τον εξοπλισμό του Κιέβου με αμυντικά όπλα.

"Συζητήσαμε για την πορεία προς την ειρήνη και τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για να τη φέρουμε πιο κοντά", ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Σε αυτό περιλαμβάνεται η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, η κοινή παραγωγή και η προμήθεια αμυντικών όπλων σε συνεργασία με την Ευρώπη", πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Και βεβαίως οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αυτών που τη βοηθούν", σημείωσε.

Στο μεταξύ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ενεργοποιήθηκαν στο Κίεβο λίγο μετά τη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο.

Πηγή: skai.gr

