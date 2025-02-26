Η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης

Η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου έλαβε σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ, ο οποίος υποσχέθηκε να προωθήσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η κυβέρνηση Σαλάμ εξασφάλισε την υποστήριξη 95 εκ των 128 βουλευτών στην ψηφοφορία που διεξήχθη νωρίτερα.

Ο Λίβανος είναι βυθισμένος σε οικονομική κρίση από το 2019, όταν κατέρρευσε το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, οδηγώντας σε κρατική χρεοκοπία το 2020.

Η Βηρυτός κατέληξε σε προσχέδιο συμφωνίας με το ΔΝΤ για πρόγραμμα χρηματοδότησης, αλλά η κυβέρνηση δεν κατάφερε να υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο υπουργός Οικονομικών Γιασίν Τζάμπερ είχε πει ότι κλιμάκιο του ΔΝΤ αναμένεται να επισκεφθεί τη Βηρυτό τον Μάρτιο.

Χθες Τρίτη, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ είχε προαναγγείλει πως θα έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Σαλάμ, υπογραμμίζοντας πως επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με απώτερο σκοπό «τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της σταθερότητας» στη χώρα.

Το πολιτικό σκηνικό άλλαξε άρδην αφότου η Χεζμπολάχ, κυρίαρχη επί σειρά ετών στον Λίβανο, αποδυναμώθηκε εξαιτίας του πολέμου με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.