Τραγωδία στη Νορβηγία: Βρετανός Ορειβάτης έχασε τη ζωή του από χιονοστιβάδα

Ένας Βρετανός έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στη Νορβηγία, όταν τους χτύπησε μια χιονοστιβάδα.

Η τραγωδία στη Νορβηγία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που συνεπάγεται η αναρρίχηση σε παγωμένα και απομονωμένα βουνά, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ασταθείς. Οι δύο Βρετανοί ορειβάτες, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, είχαν προγραμματίσει την ανάβασή τους σε έναν δημοφιλή καταρράκτη στο βουνό Γκαουστατόπεν, στην περιοχή Τέλεμαρκ, που είναι γνωστό για τις επικίνδυνες συνθήκες του χειμώνα και τις απότομες κλίσεις του.

Η χιονοστιβάδα, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, προκάλεσε ακαριαία τον θάνατο του πρώτου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε αργότερα χωρίς ζωή κάτω από τα χιόνια. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, η αποκατάσταση της σορού ήταν αδύνατη μέχρι το Σάββατο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που περιλάμβαναν πυκνές χιονοπτώσεις και έντονους ανέμους.

Ο δεύτερος ορειβάτης, που υπέστη τραυματισμούς από τη χιονοστιβάδα, βρέθηκε σε σχετικά καλή κατάσταση και, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, δεν κινδύνευε άμεσα η ζωή του. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν εναέριο μέσο για να τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος και να τον μεταβιβάσουν σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αυτό το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αναρριχητές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ακόμα και για αυτούς που διαθέτουν εμπειρία και είναι προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις της αναρρίχησης σε βουνά με δύσκολες και ακραίες συνθήκες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει εκ νέου συζητήσεις σχετικά με τη σημασία της σωστής προετοιμασίας, την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και τη χρήση εξοπλισμού που μπορεί να προστατεύσει τους αναρριχητές από τα φυσικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.