Ζελένσκι: Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τερματιστεί η αμερικανική βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι το κύριο θέμα των επερχόμενων συνομιλιών του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή της βοήθειας της Ουάσινγκτον προς τη χώρα του.

«Θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε ο Ζελένσκι σε νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Για μένα και για όλους στον κόσμο, είναι σημαντικό η αμερικανική βοήθεια να μην διακοπεί. Χρειάζεται ισχύς στον δρόμο προς την ειρήνη.»

Ο Ζελένσκι αναμένεται να βρεθεί στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για να υπογράψει συμφωνία για τη συνεργασία Ουκρανίας-ΗΠΑ στην εξόρυξη ορυκτών της χώρας του. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συνομιλιών τους.



Πηγή: skai.gr

