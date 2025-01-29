Η Σουηδία εξετάζει την αποστολή κρατουμένων σε φυλακές του εξωτερικού

Η Σουηδία ενδέχεται να στείλει εγκληματίες να εκτίσουν τις ποινές τους σε φυλακές του εξωτερικού, δήλωσε την Τετάρτη μια επιτροπή που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση, καθώς η χώρα αγωνίζεται να διαχειριστεί την εισροή νέων κρατουμένων εξαιτίας της αύξησης εγκληματικότητας από τις συμμορίες.

«Υπάρχει ανάγκη να εργαστούμε με νέες λύσεις στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Φυλακών και Επιτήρησης», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, λέγοντας ότι η Σουηδία βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με άλλες χώρες για την ενοικίαση χώρων στις φυλακές τους.

Σημειώνεται ότι η Σουηδία μαστίζεται από το έγκλημα των συμμοριών που έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες με τη σκανδιναβική χώρα να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης της θανατηφόρας κατά κεφαλήν βίας με όπλα στην Ευρώπη.

Οπλισμένη με νέα νομικά εργαλεία και αυξημένο προσωπικό και χρηματοδότηση, η σουηδική αστυνομία έχει σημειώσει πρόοδο κατά των συμμοριών - τα τελευταία δύο χρόνια έχουν σημειωθεί λιγότεροι φονικοί πυροβολισμοί και περισσότερες καταδίκες.

Ενώ η επιτυχία αυτή είναι ευπρόσδεκτη, έχει επιβαρύνει το σωφρονιστικό σύστημα. Το 2023, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία, τα σουηδικά δικαστήρια επέβαλαν ποινές φυλάκισης συνολικού ύψους λίγο κάτω από 200.000 μηνών, αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διπλάσια σε σχέση με το 2014.

Οι φυλακές της Σουηδίας είναι γεμάτες και η Υπηρεσία Φυλακών και Επιτήρησης λέει ότι θα χρειαστεί περίπου 27.000 κλίνες μέχρι το 2033, από 11.000 που είναι σήμερα.

Ο Mattias Wahlstedt, επικεφαλής της επιτροπής, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για να νοικιάσει η Σουηδία χώρους φυλακών στο εξωτερικό, αλλά μια τέτοια πρόταση θα πρέπει πρώτα να περάσει από το κοινοβούλιο.

Οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες επίσης με μια πρωτοφανή σειρά βομβιστικών επιθέσεων, κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας Στοκχόλμης. Μόνο τον Ιανουάριο σημειώθηκαν 30 βομβιστικές επιθέσεις, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πράξεις εκβιασμού από συμμορίες εναντίον εταιρειών και πολιτών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

