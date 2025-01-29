Η Κάρολαϊν Κένεντι «καίει» τον ξάδερφό της, Ρόμπερτ, λίγο πριν εγκριθεί ο διορισμός του - Τον αποκαλεί «αρπακτικό»

Η Κάρολαϊν Κένεντι, εξαδέλφη του εκλεκτού του Τραμπ για το υπουργείο Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, έστειλε μια καυστική επιστολή στους γερουσιαστές που θα εγκρίνουν τον διορισμό του προειδοποιώντας τους ότι ο συγγενής της είναι... «αρπακτικό».

«Γνωρίζω τον Μπόμπι όλη μου τη ζωή. Μεγαλώσαμε μαζί. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει αρπακτικά πουλιά ως κατοικίδια γιατί ο ίδιος είναι αρπακτικό» έγραψε, προτού συνεχίσει λέγοντας ότι στα θύματά του περιλαμβάνονται μέλη της οικογένειας και γονείς άρρωστων παιδιών.

Αντίγραφο της επιστολής της εστάλη στους γερουσιαστές πριν από την ακρόαση του Κένεντι σήμερα, την Τετάρτη, πιθανώς με την ελπίδα να αποτραπεί ο διορισμός του. Η Κάρολαϊν ισχυρίζεται ότι η «σταυροφορία του κατά του εμβολιασμού» τόν ωφέλησε οικονομικά και ότι οι ενέργειές του είναι υποκριτικές σε σχέση με όσα δηλώνει δημόσια.

Είπε ότι είχε αποθαρρύνει τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ενώ στην πραγματικότητα εμβολίασε τα δικά του παιδιά. Επηρέασε επίσης άλλα μέλη της οικογένειας Κένεντι «στο μονοπάτι του εθισμού στα ναρκωτικά», έλεγε η επιστολή.

Δήλωσε επίσης ότι ο πατέρας της, πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, και ο θείος της, πρώην γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι, θα ήταν «αηδιασμένοι» από τις ενέργειες του ξαδέλφου της.

Η Κάρολαϊν ξεκίνησε την επιστολή εξηγώντας ότι ήταν απρόθυμη να σχολιάσει ανοιχτά την πολιτική του ξαδέρφου της, αλλά τώρα νιώθει «υποχρεωμένη» να μιλήσει λόγω της υποψηφιότητας του ξαδέρφου της για τη θέση του υπουργού Υγείας.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στο Instagram από τον γιο της Κάρολαϊν, συγγραφέα Jack Schlossberg.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αυστραλία προειδοποιεί το κοινό για τις συνωμοσιολογικές απόψεις του συγγενή της. Παρά τον δισταγμό της να μιλήσει δημόσια για την οικογένειά της, είπε στους δημοσιογράφους μετά από ομιλία στο National Press Club στην Καμπέρα της Αυστραλίας, ότι πίστευε πως «οι απόψεις του Μπόμπι Κένεντι για τα εμβόλια είναι επικίνδυνες».

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων υπουργικών επιλογών του Τραμπ. Ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι η στάση του κατά του εμβολίου είναι αμφισβητήσιμη.

Ο Κένεντι έχει την πολυτέλεια να χάσει μόνο τρεις ψήφους των Ρεπουμπλικανών για να γίνει υπουργός Υγείας.

Πηγή: skai.gr

