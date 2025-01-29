Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε στο τραπέζι «μπλόκο» στο ρωσικό LNG στο νέο πακέτο κυρώσεών της στη Ρωσία, έπειτα από αυξημένες ανησυχίες σχετικά με τις εναλλακτικές από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και τις ΗΠΑ, όπως ανέφερε στο Reuters κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Αρχικά, πρέπει να έχουμε στα χέρια μας μια συμφωνία, γιατί διαφορετικά θα μείνουμε χωρίς αέριο από τη Ρωσία και χωρίς τις ΗΠΑ», είπε ένας από τους διπλωμάτες.

Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τις μεταφορτώσεις ρωσικού LNG στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου περιορισμών στη Ρωσία, που επιβλήθηκε λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

Η Μόσχα χρησιμοποιούσε τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης για να πραγματοποιήσει μεταφορές LNG από πλοίο σε πλοίο για μετέπειτα ταξίδια προς την Ασία. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση, περισσότερο ρωσικό LNG παρέμεινε στην Ευρώπη, ωθώντας ορισμένα κράτη- μέλη να πιέσουν για αυστηρότερους κανόνες και μια πλήρη απαγόρευση.

Ωστόσο, η Κομισιόν δεν πρότεινε σκληρότερα μέτρα παρά τις πιέσεις. Πηγές της ΕΕ ανέφεραν ότι ο κρύος χειμωνιάτικος καιρός, η μείωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και ο χρόνος των γερμανικών εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει η ΕΕ να αγοράσει περισσότερο LNG από τις ΗΠΑ και ότι θα διαθέσει περισσότερο από αυτό. Δεν είναι σαφές πότε η ΕΕ θα μπορούσε να εξασφαλίσει περισσότερο βραχυπρόθεσμα, καθώς οι εξαγωγές είναι ήδη σε πλήρη δυναμικότητα.

Ο Τραμπ ανέτρεψε ένα μορατόριουμ για νέα έργα LNG που είχε θέσει σε εφαρμογή ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, αλλά η σημαντική νέα δυναμικότητα δεν θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2030.

Σημειώνεται ότι το ολλανδικό προθεσμιακό συμβόλαιο παράδοσης Φεβρουαρίου - ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς - σημειώνει άνοδο 3,1% στα 49,7 ευρώ η μεγαβατώρα.

Πηγή: skai.gr

