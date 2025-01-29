Αναφορά στο «μυστήριο» με τα drones στο Νιου Τζέρσεϊ έκανε η 27χρονη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, στην πρώτη ενημέρωση Τύπου της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα drones είχαν άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία FAA για έρευνητικούς και άλλους λόγους και δεν ήταν εχθρικά, δήλωσε σχετικά με τις θεάσεις των drones.

Ωστόσο, η ίδια δεν αποκάλυψε ποιος χρησιμοποιούσε τα drones ή τι είδους έρευνα διεξαγόταν και τόνισε ότι μεταφέρει «πληροφορίες απευθείας από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Σημειώνεται ότι προεκλογικά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να αποκαλύψει την πηγή των drones.

Σύμφωνα με την dailymail, η αόριστη εξήγηση του Λευκού Οίκου έχει εγείρει ακόμη περισσότερα ερωτήματα, ειδικά αφού η αρμόδια Υπηρεσία FAA - η οποία ερεύνησε τις θεάσεις αφού έλαβε αναφορές από πολίτες που ανησυχούσαν - δεν αναφέρθηκε προηγουμένως στην υποτιθέμενη έρευνα.

Η ανησυχία για τα drones ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου όταν εντοπίστηκαν στην κομητεία Morris, και στη συνέχεια υπήρξαν αναφορές για χιλιάδες θεάσεις από κοντινές περιοχές. Tο FBI είχε ανακοινώσει ότι έλαβε περισσότερες από 3.000 αναφορές σε μια εβδομάδα. Παράλληλα, το FBI παραδέχτηκε επίσης ότι δεν γνώριζε ποιος βρισκόταν πίσω από τα ιπτάμενα αντικείμενα, ενώ ο αμερικανικός στρατός επέμεινε ότι δεν εμπλέκεται.

Ο Λευκός Οίκος από τον περασμένο Νοέμβριο διαβεβαίωνε το αμερικανικό κοινό ότι παρακολουθεί «στενά» την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται, ότι οι αντιδράσεις των πολιτών, ανάγκασαν τις Αρχές να προχωρήσουν σε μέτρα για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των άγνωστων αντικειμένων.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν επέμεινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι οι θεάσεις συνδέονταν με το Ιράν ή την Κίνα, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει καμία από τις χιλιάδες αναφορές.

Πηγή: skai.gr

