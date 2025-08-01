Γερμανία: Δήμος ζητά την κατεδάφιση τζαμιού επειδή δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως η ανέγερσή του

Την κατεδάφιση υπό ανέγερση τζαμιού σε πόλη κοντά στην Στουτγάρδη της Γερμανίας διέταξε το τοπικό δημοτικό συμβούλιο, επειδή το κτίριο δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, επικυρώθηκε ωστόσο και από δικαστήριο.

Το δημοτικό συμβούλιο στην πόλη Λαϊνφέλντεν-Εχτέρντινγκεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης διέταξε την κατεδάφιση τζαμιού του οποίου η ανέγερση επρόκειτο να ολοκληρωθεί σύντομα, επικαλούμενο τους όρους της αρχικής άδειας, η οποία προέβλεπε ότι το κτίριο έπρεπε να έχει κατασκευαστεί εντός τεσσάρων ετών. Η κατεδάφιση μάλιστα θα πρέπει να γίνει έως το τέλος του έτους και ιδίοις εξόδοις.

Η Ένωση Κέντρων Ισλαμικού Πολιτισμού (VIKZ) έλαβε την άδεια ανέγερσης του τζαμιού το 2014 σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήμου, υπό τον όρο ότι οι οικοδομικές εργασίες θα ολοκληρώνονταν εντός τετραετίας, κάτι που δεν συνέβη, με αποτέλεσμα οι δημοτικές αρχές να αποφασίσουν κατά πλειοψηφία την κατεδάφιση του κτιρίου. Η απόφαση πυροδότησε δικαστική διαμάχη, με το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο να δικαιώνει πριν από λίγους μήνες την απόφαση του δήμου, ο οποίος ωστόσο προσφέρθηκε να βοηθήσει την VIKZ στην προσπάθεια εξεύρεσης νέας τοποθεσίας για την ανέγερση τζαμιού.

«Εμείς, η Ένωση Κέντρων Ισλαμικού Πολιτισμού, σε συνεργασία με την τοπική οργάνωσή μας στο Λαϊνφέλντεν-Εχτέρντινγκεν, δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε την κατεδάφιση του τζαμιού. Δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να εκπληρώσουμε μια τέτοια απαίτηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ένωσης στην Stuttgarter Nachrichten. Στην ίδια εφημερίδα, ο δήμαρχος της πόλης, Ότο Ρουπάνερ, ξεκαθάρισε ότι ο δήμος «θέλει απλώς να επιβάλει τους όρους του αρχικού συμβολαίου» και προειδοποίησε ότι είναι διατεθειμένος να οδηγήσει την υπόθεση στα δικαστήρια, εάν κριθεί απαραίτητο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.