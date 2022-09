Η Σκωτία αποχαιρετά τη βασίλισσα: Στον καθεδρικό του Εδιμβούργου για λαϊκό προσκύνημα η σορός της Ελισάβετ

Στον Καθεδρικό Ναό του Σεντ Τζάιλς στο Εδιμβούργο μεταφέρθηκε από την επίσημη βασιλική κατοικία του Hollyroodhouse το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ.

Watch live as King Charles leads a procession of members of the Royal Family to St Giles’ Cathedral in Edinburgh behind the Queen’s coffin https://t.co/8JXnTIgOG9