Η Αβάνα ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι 553 φυλακισμένοι για «διάφορα εγκλήματα» θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αφού οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την Κούβα από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν ανθρώπους που συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν για τη συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021, τις μεγαλύτερες μετά την κουβανική επανάσταση.

«Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ έστειλε επιστολή στον Ύπατο Ποντίφικα (Φραγκίσκο), κοινοποιώντας την απόφαση για την απελευθέρωση 553 κρατουμένων που τιμωρήθηκαν με τις δέουσες διαδικασίες για διάφορα εγκλήματα», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας.

Πηγή: skai.gr

